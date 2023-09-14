"Почала хворіти": переможниця лотереї відчувала стрес і купила Bentley собаці

Жінка розповіла про те, як їй спершу було важко жити з величезною сумою грошей, виграних у лотереї. Вона згадала про свої перші покупки.

У Великій Британії переможниця лотереї Вів Мосс, яка виграла 6 млн фунтів стерлінгів, каже, що стрес, пов'язаний з отриманням величезного джекпоту, змушував її "хворіти протягом кількох тижнів". У підсумку вона витратила гроші на незвичайний подарунок своєму домашньому улюбленцю. Про це пише Daily Star.

Жінка з Ньюквея 1998 року виграла 6 млн фунтів стерлінгів.

Тоді як багато хто б просто святкував перемогу, британка за два тижні схудла через стрес, викликаний виграшем.

"Шок від виграшу був схожий на несподівану смерть. Протягом двох тижнів мене нудило і мучила діарея, я схудла і з 16-го розміру одягу перейшла на 12-й", — говорила вона про наслідки.

Вів залишилася на своїй роботі як викладач перукарського мистецтва і краси на рік після того, як отримала доленосну суму, щоб не піддавати зайвому стресу своїх учнів і колег.

"Я викладала в місцевому коледжі, але не могла підвести учнів, тому продовжувала працювати протягом восьми місяців до закінчення їхнього курсу", — додала вона.

Однак після одужання Вів та її партнер Кен рано вийшли на пенсію і переїхали в Корнуолл. Любителька собак, якою була британка, навіть виклала величезні гроші за купівлю автомобіля для свого лабрадора Стенлі.

"Продавця звали Руперт, і коли ми сказали йому, що платитимемо готівкою, він відповів, що ми або щойно виграли в лотерею, або продали бізнес", — згадує вона.

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За словами жінки, вона поміняла свій старий Ford Focus на більш гламурний кабріолет, але Стенлі не сподобався вітер у вухах, і вона поміняла його на Bentley.

Вів зазначила, що її перша покупка після отримання джекпоту була не такою розкішною, як можна було б очікувати.

"Перше, що ми зробили, — це пішли та купили дуже дорогий чайник. Нам дали 500 фунтів стерлінгів, щоб ми могли протриматися, поки надійде решта суми. Але після закінчення чотирьох тижнів у нас так і залишилися 500 фунтів. Ми не знали, що робити навіть із ними", — додала вона.

Тепер вони з Кеном використовують ці гроші для подорожей і допомоги іншим людям.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.