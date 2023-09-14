Залишила "загадковий" пост: люди сумніваються в існуванні зниклої безвісти моделі

Жінка розміщувала пікантні матеріали в Instagram і на інших сайтах, але рідко показувала своє обличчя і неодноразово звинувачувалася в крадіжці фотографій. У дівчини було понад 1,3 млн підписників.

Таємнича епатажна модель Інес Елен, схоже, зникла безвісти. Серед людей лунають теорії про те, що її зовсім не існувало. Про це пише Daily Star.

Жінка розміщувала пікантні матеріали в Instagram (понад 1,3 млн передплатників) і на інших сайтах, але рідко показувала своє обличчя і не раз звинувачувалася в крадіжці фотографій.

Модель, на ім'я Інес Елен, імовірно зі Швеції, не писала на своїй популярній сторінці в Instagram з 1 серпня 2023 року. Це змусило деяких її підписників звернутися з проханням підтвердити її безпеку.

Їхні спроби дізнатися про долю дівчини залишилися без уваги. Однак люди, які називають себе друзями Елен, потім "підтвердили", що вона зникла в Мальмо (Швеція) і її не бачили з 25 серпня.

Жінка, на ім'я Джіа стверджує, що Елен писала про переслідування на обліковому записі X (колишній Twitter), який нині не існує. Останнім її повідомленням в Instagram була картина бельгійського художника-сюрреаліста Рене Магрітта під назвою "Пам'ять".

Елен писала про переслідування на нині не існуючому обліковому записі X (колишній Twitter) Фото: ini.helen/Instagram

В інтернеті з'явився сайт (ineshelene.com), присвячений пошукам моделі.

"Інес вважається зниклою безвісти з п'ятниці 25 серпня 2023 року. Востаннє її бачили в Мальмо, Швеція. Її акаунт на OnlyFans був зламаний, і всі повідомлення відтоді були не від неї", — йдеться в заяві на сайті.

Однак деякі люди почали сумніватися в тому, що "Інес Елен" взагалі існувала, оскільки твердження про те, що вона крала фотографії інших жінок із соціальних мереж і використовувала їх як свої, не вщухають.

"Вона вкрала і відредагувала зображення з інших, часто неангломовних акаунтів, і видала їх за свої", — написала одна людина на сайті X, навівши зображення посту Інес і вихідного зображення з чужого Instagram.

Жінка досі числиться зниклою безвісти Фото: ini.helen/Instagram

Однак одна жінка, на ім'я Арнеса стверджує, що Інес дійсно існує, попри те, що вони з моделлю ніколи не зустрічалися особисто.

"Я та інші члени нашої групи друзів (усі люди, з якими я справді зустрічалася в реальності) віддалилися від неї після того, як зрозуміли, що майже все, що Інес розповідала нам, було брехнею і вигадкою. Ми ділилися з нею приватною та особистою інформацією і почувалися незатишно, коли вона брехала. Люди брешуть в Інтернеті. Вони придумують історії. Вони придумують особистості", — написала вона.

Видання зазначає, що попри різні теорії, жінка досі вважається зниклою безвісти, якщо вірити профілю на шведському сайті, присвяченому розшуку зниклих людей.

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