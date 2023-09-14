Викликали військових: блогеру мало не заборонили в'їзд до Європи через небезпечний трюк (відео)

Ютубер із групою товаришів піднявся на вершину найвищої офісної будівлі в Парижі. Ролик став вірусним тільки завдяки масштабній армійській операції.

У 2018 році ютубер Еллі Лоу з Великої Британії забрався на вершину найвищої офісної будівлі в Парижі (Франція) заввишки 7500 футів (2286 метрів) і спровокував масштабну операцію поліції та армії, внаслідок якої йому загрожувала заборона на в'їзд до Європи. Про це пише Daily Star.

Хлопець почав займатися паркуром тільки для того, щоб вилікуватися від страху висоти. Він виліз на Першу вежу заввишки 7500 футів (2286 метрів) у паризькому районі Ла Дефанс і був заарештований загоном озброєної поліції.

Еллі з групою товаришів вдалося пробратися в офісну будівлю в Ла Дефанс — головному діловому районі Парижа — і піднятися на її вершину.

"Ми були в Парижі, забралися на найвищу будівлю. Ми піднялися на шпиль, а в наступний момент уся дорога була перекрита армією або аналогом ФБР. Я не знаю, що там відбувалося", — сказав він.

На відеозаписі, зробленому Еллі, видно, як загін озброєної поліції в супроводі пожежних і рятувальних машин мчить вулицями Парижа, щоб затримати їх.

"Ми чули сирени все ближче і ближче, спочатку ми побачили пожежні машини, а потім з'явилася поліція. Ми були просто в шоку. Ми просто пішли туди, щоб зробити фотографії — ми подорожували околицями, роблячи божевільні речі. Наші друзі зателефонували нам і сказали, що тут армія, вони перекрили всю дорогу. Це погано. Усе дуже погано", — згадує блогер.

Хлопець почав займатися паркуром тільки для того, щоб вилікуватися від страху висоти Фото: колаж Фокус

Ролик став вірусним тільки завдяки масштабній армійській операції.

"Вони з'явилися на даху з маленькими MP5 (пістолетами-кулеметами) і масивними ліхтарями, направивши їх нам в обличчя. Я просто пам'ятаю, як мене засліпило цим світлом, як я почув крики французів, а наступної хвилини побачив зброю, спрямовану прямо мені в обличчя. Я провів у камері 24 години… У нас була зустріч з адвокатом, і перекладач сказав: "Вони намагаються заборонити вам в'їзд до Шенгенської зони" — а це велика частина Європи", — додав чоловік.

На щастя, Еллі відбувся попередженням. Відтоді ці кадри набрали понад п'ять мільйонів переглядів і допомогли покласти початок прибутковій кар'єрі Еллі як ютубера.

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