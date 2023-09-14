"З'являвся всюди": номерний знак допоміг виграти американці велику суму

Кілька років тому жінка отримала автомобільний знак з номером 91104. Вона намагалася його поміняти, але зрештою вирішила, що не варто так морочитися і залишила його. Нещодавно вона перевірила його на удачу.

У США 50-річна мешканка штату Мериленд, якій не сподобався номер автівки, використала ці ж цифри для гри в лотерею і виграла 50 000 доларів. Переможниця вирішила не називати свого імені. Про це пише UPI.

Жінка з Балтімора розповіла співробітникам лотереї штату Мериленд, що кілька років тому вона отримала номерний знак із номером 91104, намагалася його поміняти, але зрештою вирішила, що не варто так заморочуватися і залишила його.

За словами жінки, номер став переслідувати її.

"Він з'являвся всюди. Я бачила його в паперах на своїй роботі, на інших автомобільних номерах, по телевізору, скрізь", — сказала вона.

Американка вирішила перевірити, чи щасливий це номер, і купила квиток на вечірній недільний розіграш лотереї Pick 5 у Jack's Fine Food на Кенвуд-авеню в Балтіморі.

Після розіграшу чоловік жінки перевірив комбінацію і повідомив їй, що вона виграла $50 000.

"Я просто розплакалася. Я справді ніколи навіть не думала, що справді так може трапитися", — згадує переможниця.

Чоловік жінки був не менш щасливий, зазначивши, що це сталося дуже доречно. За словами подружжя, виграш піде на оплату рахунків і поповнення заощаджень.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.