Найкоротший шлюб в історії: пара розлучилася через три хвилини після одруження

Відразу після церемонії наречений назвав свою дружину "дурною" через те, що та спіткнулася. Дівчина розлютилася та пішла до судді, аби той розірвав шлюб.

У Кувейті пара розлучилася через три хвилини після оголошення їх чоловіком та дружиною. Про це пише видання Mirror.

Зазначили, що на розлучення подала жінка через те, що чоловік обізвав її відразу після весільної церемонії.

Після одруження пара виходила з будівлі суду, проте наречена спіткнулася. Своєю чергою чоловік не підтримав її, а лише назвав "дурною". Дівчина сильно розлютилася та вимагала від судді негайно розірвати шлюб. Суддя погодився на через три хвилини після одруження анулював шлюб.

У виданні повідомили, що пара навіть не вийшла з будівлі суду як чоловік та дружина. Тому це вважається найкоротшим шлюбом в історії Кувейту. Користувачі соцмереж підтримали жінку та заявили, що вона зробила правильно. Зокрема, в мережі написали, що краще залишити чоловіка, якщо він так себе веде з самого початку.

"Шлюб без поваги — невдалий із самого початку", — наголосив інший користувач Twitter.

Нагадаємо, хлопець зробив пропозицію своїй дівчині на похоронах її матері, яка померла через рак молочної залози четвертої стадії. Зі слів хлопця, він усвідомив, що "життя надто коротке", а отже вирішив поспішно одружитися. Крім того, він і раніше носив каблучку, аби в потрібний час зробити пропозицію, проте дівчина матері не приховувала, що не полюбляє хлопця, а тому не схвалила б одруження.

У Канаді жінка вийшла з коми за чотири дні до власного весілля. Вона не могла навіть стояти без ходунків, проте все ж таки вирішила не скасовувати весілля. Наречена щодня вчилася заново ходити та змогла пройти до вінця зі своїм батьком без ходунків.