Засікайте час: люди з ідеальним зором зможуть помітити м'яч для регбі серед глядачів

Кубок світу з регбі в самому розпалі, тому сьогоднішня головоломка присвячена цьому виду спорту.

Минулого тижня стартував Кубок світу з регбі у Франції й багатьом уболівальникам не терпиться побачити гру. У зв'язку з цим компанія Betway підготувала головоломку, в якій людям пропонується самостійно знайти м'яч серед натовпу глядачів. Видання Daily Express пропонує всім перевірити свою уважність.

Такі загадки, як ця, можуть підвищити когнітивні здібності та концентрацію уваги людини. Ба більше, щоденне розв'язання головоломок може суттєво покращити роботу інтелекту. Автори тесту пропонують навіть засікти час, щоб побачити, через скільки ви знайдете потрібний предмет.

Отже, знайдіть м'яч для регбі серед натовпу фанатів.

Знайдіть м'яч для регбі серед натовпу фанатів Фото: Betway

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете переключити увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Головоломки вчать нас того, як очі і мозок повинні працювати разом, щоб ви завжди могли бачити ледь помітні деталі.

Якщо ви не змогли знайти відповідь, прокрутіть сторінку вниз.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Betway

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити трьох лисиць на тлі червоних панд, які, як виявилося, виглядають майже так само?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що чоловік, який кинув школу в 15 років, став мільйонером. Після відходу зі школи хлопчик навчався вдома у своїх батьків і через інтернет. У 16 років він відкрив свою справу. За останні роки його PR-компанія співпрацювала з цілою низкою відомих клієнтів, включно з Porsche, Крісом Мойлсом і організацією Scouting for Girls.