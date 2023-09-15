Зруйнували надії: розкрито таємницю "метеоритного" кратера на пляжі в Ірландії (відео)

Таємничу діру на пляжі, що викликала переполох у соцмережах, було прийнято за кратер метеорита. Однак нещодавно з'явилося відео, яке допомогло розібратися в ситуації.

В Ірландії слід "космічного метеорита", про який повідомлялося на пляжі Портмарнок, виявився ямою, виритою невеликою групою людей під час сонячної погоди у вихідні дні. Про це пише Irish Independet.

Таємничу діру на пляжі, що викликала переполох у соцмережах, було прийнято за кратер метеорита.

Уперше про незвичайну знахідку повідомило Virgin Media News у Х (Twitter).

"Це величезний таємничий кратер, який виглядає як щось надзвичайне, але чи так це? Отвір незабаром привернув увагу перехожих, багато з яких сподіваються, що те, що вони спостерігають, — це космічна подія, яка буває раз у житті", — написав їхній кореспондент.

Пізніше Virgin Media взяли інтерв'ю у місцевого астрофізика Дейва Кеннеді, який був "упевнений", що камінь усередині діри — це астероїд, який "прилетів зверху".

"Як ви можете бачити, на цьому боці є слід від опіку, тож це було під тим кутом, під яким він упав. Він дуже важкий. Я не впевнений у його складі, але нам обов'язково потрібно це з'ясувати. Лише близько місяця тому я дивився документальний фільм НАСА про те, що саме ви бачите позаду себе, тож, коли я подивився на це і побачив, наскільки воно однорідне, я одразу зрозумів, що це місце удару", — сказав він.

Яма була викопана Чарлі Воллесом і Пітером Макевоєм за допомогою зелених пластикових лопат Фото: Irish Independent

Протягом дня Дейв Кеннеді зв'язувався з експертами в галузі астрономії, щоб дізнатися, чи зможуть вони допомогти йому розгадати цю таємницю. Однак у соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, що "загадкова яма" на пляжі була викопана Чарлі Воллесом і Пітером Макевоєм за допомогою зелених пластикових лопат.

"Загадка ями на пляжі північного Дубліна, мабуть, розкрита, що зруйнувало надії місцевого любителя космосу, який сподівався, що це місце падіння метеорита", — заявила компанія Virgin Media.

Кеннеді сказав, що він розчарований тим, що це не місце падіння метеорита, але зазначив, що все ще проводитиме аналіз каменю, "сподіваючись, що це не зовсім безплідна знахідка".

Раніше Фокус повідомляв, що в небі над США помітили таємничий напівпрозорий об'єкт. Співробітники правоохоронних органів все ще намагаються ідентифікувати його. Один з офіцерів зазначив, що не вважає, що він прилетів із космосу або з Китаю.

Також стало відомо, що люди помітили "майже прозорого інопланетянина". Наразі провідні експерти країни з НЛО обговорюють автентичність знімка, який отримав у соцмережах назву "прибулець із Таріхи".