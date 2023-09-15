Близькість без дозволу: іспанця заарештували за дотик до журналістки в ефірі (відео)

Чоловік заперечував свою провину і після короткої перепалки пішов від журналістів. Пізніше співробітники поліції повідомили, що винуватця конфлікту заарештували.

В Іспанії поліція Мадрида заарештувала чоловіка за підозрою в сексуальному нападі на іспанську журналістку під час її прямого телерепортажу. Про це пише CBS News.

12 вересня Іса Баладо, репортер іспанської телекомпанії Cuatro, вела прямий репортаж про збройне пограбування в Мадриді, коли до неї ззаду підійшов чоловік і, здавалося, торкнувся її нижньої частини тіла.

Журналістка спробувала продовжити свій прямий репортаж, але ведучий програми Начо Абад перервав її й запитав, чи напав на неї цей чоловік. Коли Баладо підтвердила факт нападу, її колега попросив зняти на камеру цього "ідіота".

Було видно, що чоловік усміхається, перш ніж журналістка звернулася до нього.

"Хоч би як ви хотіли запитати, з якого ми каналу, вам справді потрібно чіпати мене за попу? Я веду передачу в прямому ефірі та працюю", — сказала вона.

Чоловік заперечував, що торкався до неї, і після короткої перепалки пішов.

У четвер Національна поліція Іспанії повідомила у твіттері, що у вівторок було заарештовано чоловіка за "сексуальне насильство над репортером під час телевізійної зйомки". У повідомленні показано, як чоловіка виводять у наручниках.

Цей інцидент викликав широкий осуд з боку іспанських офіційних осіб.

Міністр праці Іоланда Діас заявила в соціальних мережах, що "мачизм — це те, через що журналісти змушені піддаватися подібним сексуальним нападам і чому агресори не відчувають жодних докорів сумління перед камерою".

"Це не може залишитися безкарним", — додала вона.

Видання зазначає, що інцидент стався в Іспанії, де досі не вщухає скандал, пов'язаний із президентом іспанської футбольної федерації Луїсом Рубіалесом, який пішов у відставку. Чиновник був звинувачений у сексуальному насильстві після того, як без дозволу поцілував у губи футболістку національної збірної Дженні Ермосо відразу після перемоги її команди на чемпіонаті світу з футболу серед жінок у серпні.

Раніше Фокус повідомляв, мати Луїса Рубіалеса протестує проти його відсторонення. Жінка замкнулася в церкві й оголосила голодування.

Також стало відомо, що туристка полізла з поцілунками до знаменитої статуї Русалочки. Мандрівники продовжують неналежно поводитися, відвідуючи історичні пам'ятки. Жінка не зрозуміла, що вона зробила не так і почала просто сміятися.