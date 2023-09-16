"Зробіть це": стриптизерка напідпитку спробувала спокусити поліцейського після ДТП (відео)

Дівчина врізалася на своїй машині в інший автомобіль і поїхала на великій швидкості, але її помітив і зупинив пильний поліцейський. Вона зізналася, що пила алкогольні напої.

У США 20-річна стриптизерка Грейс Спунамор спробувала спокусити поліцейського, який заарештував її за підозрою у нетверезому водінні. Про це пише Daily Star.

Дівчина врізалася на своїй машині в інший автомобіль і поїхала на великій швидкості, але була помічена і зупинена пильним поліцейським.

Коли офіцер Домінік Демедал зупинив її на дорозі, Спунамор спробувала загравати з "симпатичним" поліцейським, що було зафіксовано камерою спостереження на формі правоохоронця. На запитання офіцера з Огайо, чи є у неї що-небудь при собі, помітно напідпитку танцівниця запропонувала йому "обшукати її дуже швидко". Пізніше, коли її просять сісти в поліцейську машину, вона пропонує йому відвідати клуб, у якому вона працює. Дівчину супроводили до поліцейської дільниці.

"Ви збираєтеся застосувати до мене електрошокер? Зробіть це. Мені це подобається...", — продовжувала молода танцівниця.

Американка перебувала за кермом синього "Б'юїка", на який було виписано ордери за кримінальний злочин, коли офіцер Демедал помітив її перевищення швидкості. Побачивши, як дівчина врізалася в інший автомобіль, співробітник поліції почав переслідувати її й врешті-решт зупинив. За словами офіцера, жінка виглядала розгубленою, невиразно вимовляла слова і мала налиті кров'ю очі, але заперечувала, що перебуває в нетверезому стані. Пізніше вона зізналася, що перед тим, як сісти за кермо, випила "дві подвійні порції" текіли в гостях у подруги.

Грейс Спунамор була заарештована Фото: Youtube/Real Body Cams

Після допиту другим офіцером Спунамор зізналася, що насправді вона випила три подвійні порції шести різних напоїв.

Зрештою, вона розповіла двом офіцерам, що працює стриптизеркою. Стверджується, що Спунамор також плюнула в обличчя другого поліцейського, хоча цей момент не був знятий на відео.

Грейс Спунамор була заарештована за підозрою в перевищенні швидкості, керуванні автомобілем у нетверезому стані, перешкоджанні службовій діяльності та нападі на офіцера. Їй також було пред'явлено звинувачення щонайменше в одному випадку домагання з використанням тілесних ушкоджень.

Попереднє слухання у справі призначено на 18 вересня, а судовий процес у кримінальній справі розпочнеться 2 жовтня.

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