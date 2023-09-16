Загадковий випадок: "примарний" велосипед без водія проїхав прямо на вулиці (відео)

У минулому в районі цього міста бували незрозумілі випадки. Місцеві жителі часто розповідали, що люди, "схожі на привидів", з'являлися у дверних отворах і незабаром зникали.

У Великій Британії керівник компанії The Original Ghostwalk of York висловив свою думку щодо того, як на відео потрапив велосипед без водія, що проїжджав однією з вулиць історичного центру міста. Про це пише York Press.

На записах із камер відеоспостереження, розміщених Shambles Market у соціальних мережах, видно, як велосипед їде по Little Shambles, потім вдаряється об бордюр і падає.

Запис було розміщено в соціальних мережах 13 вересня, він має понад 29 тисяч переглядів на сайті X (раніше відомому як Twitter) і сотні вподобань та коментарів на Facebook. Багато користувачів поділилися своєю думкою в коментарях до цього посту. Деякі з них думають, що велосипед просто штовхнули вперед.

"Якби він котився по центру вулиці, я була б вражена. А викотити його з провулка не видається складним", — написала Кеті Томс.

Марк Грехем, власник компанії The Original Ghostwalk of York, заявив, що сумнівається в тому, що на відео зафіксовано паранормальну активність, але не заперечує, що цей випадок був досить загадковим. Він зазначив, що в цьому районі міста відбуваються незрозумілі речі.

За словами Марка, у 1960-х, 70-х і 80-х роках йому розповідали про загадкові випадки, коли люди, "схожі на привидів", з'являлися у дверних отворах і незабаром зникали.

"Йорк — чудове місце для незвичайних пригод. Історії про привидів схожі на пазли — є шматочок, який показує повну картину. Наразі я не думаю, що велосипед без водія щось означає. Це, мабуть, одиничний випадок. Він може бути пов'язаний з іншими людьми, і я закликаю тих, кому що-небудь відомо, відгукнутися", — сказав він.

The Original Ghostwalk проходить щовечора. Під час шоу згадувалося про "загубленого хлопчика" з Йорка. За словами Марка, люди згадували, що бачили дитину, яка загубилася, в різних місцях центру Йорка, перш ніж вона знову зникла.

"Чи шукає зараз загублений хлопчик свій велосипед, я не знаю", — додав британець.

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