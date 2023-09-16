"Це просто божевілля": чоловіка налякали гримучі змії, які заполонили його гараж (відео)

5 дорослих західних діамантових гримучих змій і 15 дитинчат мешкали поруч із будинком чоловіка. У будь-який момент вони могли напасти на людей.

У США власник будинку, який побажав залишитися невідомим, у паніці викликав компанію з видалення змій, виявивши у своєму гаражі трьох змій. Пізніше стало зрозуміло, що поруч із житлом чоловіка оселилося цілих 20 рептилій. Про це пише Daily Express.

П'ять дорослих західних діамантових гримучих змій і 15 дитинчат заселили гараж в Аризоні.

Марісса Макі, фахівчиня з боротьби зі зміями з компанії Rattlesnake Solutions, помітила гніздо рептилій, що згорнулося навколо основи водонагрівача власника житла.

"Це дуже багато змій. Я не буду брехати. Це просто божевілля", — сказала вона.

Макі була змушена використати два відра, щоб позбутися змій, оскільки хвилювалася, що дорослі особини почнуть нападати на людей.

За допомогою щипців вона підхоплювала кожну змію, потім опускала їх у великі пластикові відра і переміщала в природне середовище існування в пустельній місцевості.

Експерти думають, що колись у гаражі могло жити до 40 змій Фото: Rattlesnake Solutions

Жінці також довелося використовувати великий пінцет для витягування дитинчат змій із важкодоступних місць. Після збору вона випустила їх у пустелі.

Браян Г'юз, власник компанії Rattlesnake Solutions, заявив, що це їхній рекорд за кількістю гримучих змій, спійманих за один виклик. Він додав, що в гаражі було знайдено кілька линялих шкур, що дає змогу припустити, що колись там могло жити до 40 змій.

"Ми ніколи не дізнаємося, скільки гримучих змій з'явилося і зникло з плином часу", — сказав американець.

Західні діамантові змії мають характерну трикутну форму голови й поширені на південному заході США. Їхня отрута набагато менш токсична, ніж в інших представників виду, але вони все ж потребують обережності під час поводження.

За даними Музею пустелі Аризона-Сонора, змії завдовжки від трьох до п'яти футів харчуються мишами, щурами, кроликами, ховрахами, птахами, ящірками та іншими дрібними тваринами.

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