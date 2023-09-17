"Тривожна ніч": батьки збираються скаржитись на школу, після якої їхній син не зміг спати

Вчителька вирішила провести неординарний урок, показавши дітям трейлер моторошного фільму. Один з учнів настільки злякався, що не зміг заснути після побаченого.

Вчителька показала учням сьомого класу трейлер фільму, рейтинг якого передбачає перегляд з 15 років. Батьків обурила ця ситуація, адже їхній син не зміг спати один після цього. Деталями 17 вересня на форумі для мам поділилась користувачка з нікнеймом Littlepopsicle.

Вона розповіла, що її син щойно перейшов у сьомий клас та одразу полюбив нову школу. Однак нова вчителька не знала про його чутливість та без попередження показала дітям трейлер моторошного фільму.

"Минулого тижня на уроках театрального мистецтва вчителька сказала їм, що тема цього півріччя — це щось про будинки з привидами. Потім вона показала їм трейлер фільму "Жінка в чорному"", — передала жінка.

Афіша згаданого фільму Фото: "Планета Кіно"

Коли вона та чоловік дізнались про це, то одразу зрозуміли, що трапиться. Після перегляду трейлеру до містичної драми їхній син не зміг спати наодинці.

"Ми дуже обережно ставимося до всього, що він дивиться, оскільки він має надмірно активну уяву, його легко налякати та легко порушити сон", — підкреслила мати хлопчика.

Її чоловік роздратований "тривожною ніччю" та вважає, що варто поскаржитись у школу. Сама ж авторка поста не впевнена, чи доречно показувати моторошні відео дітям 11 та 12 років без попередження батьків. Водночас вона визнала, що її син може бути "надто чутливою дитиною".

У коментарях користувачі зазначили, що рейтинг фільму передбачає його перегляд не з 15, а з 12 років. Більш того, люди запитали, чи знає мати рейтинг саме трейлера, адже він не містить усі сцени.

"Трейлери не мають такого ж рейтингу, як фільми. Я думаю, ви б здіймали галас із нічого", — написав один з коментаторів.

Інший коментатор заявив, що не очікував би, що його попередять про перегляд.

Нагадаємо, у Канаді є готель, що називається Banff Spring та вважається "однією з найвідвідуваніших привидами" локацією в країні. Він був побудований 125 років тому, і за це час про будівлю в мальовничому місці породилося немало моторошних легенд.

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