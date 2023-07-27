"Депп проти Герд": Netflix показав трейлер фільму про найгучнішу справу Голлівуду

Прем'єра фільму запланована на 16 серпня 2023 року.

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Найбільший стримінговий сервіс Netflix представив перший трейлер трисерійного документального фільму режисерки-документалістки Емми Купер "Депп проти Герд", де в подробицях буде показано історію останніх судових розбірок між колишнім подружжям Джонні Деппом і Ембер Герд.

Депп подав до суду на Герд за наклеп на нього в статті Washington Post 2018 року, де вона назвала себе жертвою домашнього насильства. Й Ембер, і Джонні були залучені в запеклу судову тяганину протягом останніх шести років. Суд у Вірджинії, який тривав шість тижнів, поставив крапку в цьому питанні минулого року. Процес буквально підірвав інтернет, і півтора місяці увесь світ спостерігав, як дві зірки відчайдушно б'ються за перемогу, що в підсумку дісталася Джонні.

Новий документальний фільм Netflix дасть людям глибший погляд на свідчення Деппа і Герд. Він переглядає широко розрекламований по телебаченню судовий процес між зірками. У трейлері видно, як обидві сторони виступають і дають свідчення.

""Депп проти Герд" досліджує сумнозвісну справу про дифамацію, яка привернула увагу всього світу як перший судовий розгляд TikTok і поставила під сумнів природу правди і роль, яку вона відіграє в нашому сучасному суспільстві", — йдеться в офіційному синопсисі на YouTube.

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Прем'єра фільму "Депп проти Герд" відбудеться 16 серпня на Netflix.

Актори познайомилися на зйомках "Ромового щоденника" 2009 року і через кілька років почали зустрічатися. У той час Джонні Депп перебував у тривалих стосунках із французькою актрисою Ванессою Параді, яка народила йому двох дітей, а Ембер Герд зустрічалася з фотографом Тасею Ван Рі.

Після розставання зі своїми колишніми партнерами вони почали таємно зустрічатися 2011 року, а 2014-го заручилися. Новина стала надбанням громадськості, коли з'явилася фотографія актриси з розкішною обручкою. Нарешті 2015 року пара пов'язала себе узами шлюбу на таємній церемонії на приватному острові актора на Багамах.

У 2016 році Герд подала на розлучення і стверджувала, що Депп фізично ображав її під час їхнього шлюбу під впливом наркотиків або алкоголю. Джонні відкинув звинувачення і заявив, що Ембер "намагалася домогтися передчасного фінансового врегулювання, заявивши про зловживання". Їхнє розлучення було завершено 2017 року. Фінансові розбіжності після суду пара залагодила, і зараз кожен з них повертається до свого колишнього життя, активно знімаючись і працюючи над іншими проектами.

Раніше Фокус писав, що Депп намалював автопортрет, де відобразив весь біль, який переживав під час розлучення і судів.