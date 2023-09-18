Допоміг чіп: собака повернувся до господарів через 12 років після зникнення (фото)

Безпритульного собаку виявила працівниця служби з контролю за тваринами і відсканувала на тілі пса чіп.

У США через 12 років знайшовся пес на прізвисько Міньйон, який зник, коли йому було 3 роки. Про це пише видання Mirror.

Пес зник в 2011 році. Він вибіг через ворота і не повернувся.

Збентежена родина обшукала всі сусідні притулки для собак в Арізоні та розвісила оголошення, а також попросила допомоги у сусідів. Але домашній улюбленець так і не знайшовся.

Міньйон із власницею 12 років тому

Через 12 років до родини зателефонував польова офіцерка з контролю за тваринами округу Марікопа Аліса Санфорд і повідомила, що знайшовся безпритульний собака. У нього виявили чіп, відсканували і зателефонували власникам.

Після того, як минуло стільки років, члени родини приготувалися до того, що пес їх не впізнає, але Міньйон їх згадав і кинувся лащитися.

Дослідження показали, що собаки можуть створювати тривалі спогади через асоціації, включаючи людей і середовище, а також можуть розпізнавати людей за допомогою зору та запаху.

Міньйон

Імплантований Міньйоном мікрочіп став ключем до щасливого кінця. Аліса порадила людям першочергово поставити своїм домашнім тваринам мікрочіп, який коштує лише 30 доларів, і додала, що вони можуть втратити нашийник у будь-який момент, але ніколи не можуть втратити цей маленький шматочок розумної технології.

Господарі Міньйона

Нагадаємо, що собака втік з дому й пробрався на концерт гурту Metallica. Господарі дізналися, де перебуває їхній улюбленець, тільки після того, як фотографія щасливого собаки на концерті з'явилася в мережі.

Раніше повідомлялося, що собака згриз паспорт нареченого за тиждень до весілля.