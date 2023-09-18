Водій намагався відволікти: розлючений слон напав на рейсовий автобус (відео)

На щастя, постраждав від цієї атаки тільки транспортний засіб, а водій виявився досить сміливим.

Пасажири автобуса у південному індійському штаті Ендра Прадеш познайомилися зі слоном за досить небезпечних обставин. Розлючений гігант атакував їхній транспорт і розбив лобове скло бивнями, пише Bild.

Коли рейсовий автобус несподівано зупинився на дорозі, пасажири залишили його і чекали на заміну інший транспорт. У той самий час, пише видання, до них наблизився розлючений слон, який розбив лобове скло і навіть зрушив автобус на кілька метрів.

Сміливий водій намагався відволікти увагу тварини, щоб урятувати автобус. Водночас люди в паніці кинулися у різні боки. Слон зрештою пішов в атаку на водія і забув про автобус. Водій встиг уникнути бою зі слоном, тож постраждалих внаслідок інциденту з дикою природою не має.

Нагадаємо, Фокус писав, як слони помстилися мисливцям після того, як вони підстрелили одного з них.

Крім того, дослідники вважають, що саме африканські слони використовують імена, щоб спілкуватися один з одним.

Раніше Фокус писав, як з'ясували вчені, що слони, як і люди, ненавидять їсти одне й те саме.