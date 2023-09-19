Ні грошей, ні дружини, ні коханки: як склалося життя американця, який зірвав джекпот (фото)

Переможець лотереї роздавав гроші друзям і родичам, і навіть виписав чек на 15 000 доларів для допомоги жертвам голоду в Ефіопії. Потім від нього пішла дружина, а через деякий час і коханка.

Кертіс Шарп-молодший працював робітником у Нью-Джерсі, коли 1982 року він виграв джекпот у 5 мільйонів доларів. У штаб-квартиру лотереї він прийшов із двома жінками — дружиною і коханкою, пише Mirror.

Його дружина Барбара і подруга Жаклін Бернабела із задоволенням позували з ним для фотографій, але незабаром справи пішли не так.

Більшу частину свого життя він провів, важко працюючи. Щотижня він отримував зарплату в розмірі 300 доларів. Щоб отримати виграш, Шарп мав зберегти свою роботу протягом наступних восьми років.

Але дотримання всіх правил не завадило Шарпу витрачати великі гроші. "53 роки я їм хліб. Тепер я хочу з'їсти торт", — сказав він.

Шарп роздавав гроші друзям і родичам і навіть виписав чек на 15 000 доларів для допомоги жертвам голоду в Ефіопії. Потім від нього пішла дружина, а потім і коханка. Він витрачав гроші на розлучення й автомобілі, а також програвав великі суми в автомати під час відвідування казино. "Воно прийшло і пішло. У мене від цього не залишилося ні копійки", — говорив Кертіс.

Потім мільйонер вийшов на пенсію із соціального забезпечення і вільно ставився до того, що у нього є: "Якщо комусь щось потрібно, я допоможу". Решту своїх днів Шарп провів як служитель у церкві в Теннессі. Що стосується грошей, які він витратив даремно, схоже, це його не турбувало. "Не вийшло. Але нічого страшного", — говорив він. Переможець лотереї помер у віці 82 років 2020 року в Нешвіллі.

Фото: AP

Шарп не перший переможець лотереї, який втратив гроші. Евелін Адамс, яка двічі виграла в лотерею Нью-Джерсі, у 1985 і 1986 роках, на загальну суму 5,4 мільйона доларів, ледь зводить кінці з кінцями. Вона нібито витрачала свої гроші, граючи в азартні ігри та проявляючи волелюбність. "Люба, я з тих людей, які готові скинути з себе сорочку — і саме це і сталося", — сказала вона 2004 року. За словами її дочки Трейсі, вона живе в трейлері в Нью-Джерсі. "Вона жива, у неї гарне здоров'я", — сказала Трейсі.

Деяким переможцям пощастило ще менше, зокрема Вільяму "Баду" Посту III, який виграв джекпот лотереї Пенсільванії в розмірі 16,2 мільйона доларів у 1988 році. Він помер один у 2006 році у віці 66 років від поганого здоров'я і в той час жив за рахунок продовольчих талонів. Вражаюче, але його брат у той час нібито намагався вбити його, щоб успадкувати його величезний виграш у лотерею.

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні квитки, тому він зміг купити тільки один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.