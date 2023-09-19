Не зміг стримати сльози: студент відкрив кав'ярню, яка стала популярною через відео в TikTok

Завдяки вірусному ролику в соцмережі справи в підлітка пішли вгору. Його історією поділилися не тільки різні новинні видання, а й люди з місцевих спільнот, щоб надати йому підтримку.

18-річний Том Освальд з Аделаїди (Австралія) був дуже засмучений, коли в день відкриття його кав'ярні ніхто не прийшов. Про це пише The Mirror.

Підліток відкрив своє кафе Homeboy у липні одразу після закінчення школи. Хоча він знав, що здійснити свою мрію буде нелегко, він був приголомшений, коли в день відкриття ніхто не прийшов.

Хлопець виклав в інтернеті фотографії та відеозаписи закладу, який, за його словами, є також мистецьким магазином. Тут подають різноманітну каву та випічку, а покупці можуть ознайомитися з виставленими на продаж творами мистецтва. Кафе — це втілення його мрії, і, попри те, що початок роботи був не дуже вдалим, люди підтримують його.

Том став популярним у TikTok після того, як у своїх відеороликах розповів, що на відкриття його кафе "ніхто не прийшов". В одному з відеороликів, переглянутому понад 1,3 млн разів, хлопець зняв порожню кав'ярню і продукти, виставлені на продаж. Він також був помічений усередині магазину з головою в руках. Текст, накладений на ролик, свідчив: "Відкрив кафе, а ніхто не прийшов".

Текст, накладений на ролик, свідчив: "Відкрив кафе, а ніхто не прийшов" Фото: homeboy.co/TikTok

У коментарях люди закликали молодого підприємця не зупинятися на досягнутому і не сумувати. Люди збираються приїхати й відвідати кафе з різних куточків Австралії.

"Проведіть невеликий захід! Дайте рекламу, розішліть листівки, прикрасьте. Залучіть їх один раз, і вони повернуться, якщо ваше кафе буде хорошим!" — порадив один із глядачів.

Видання зазначає, що попри те, що все починалося не так добре, завдяки вірусному ролику в TikTok справи пішли в гору. Його історією поділилися не тільки різні австралійські новинні видання, а й люди з місцевих спільнот, щоб надати йому підтримку. Том поділився оновленою інформацією в TikTok, подякувавши своїм клієнтам.

"Найнапруженіший тиждень. Дякую всім, хто прийшов підтримати. У мене було найбільше клієнтів, ніж будь-коли", — написав він.

Раніше Фокус повідомляв, що в США посеред вулиці відкрили бар для бездомних. У таборі, що стихійно утворився, були виставлені пляшки зі спиртними напоями, безліч диванів, шезлонгів і лежаків. Поліція проводить розслідування, намагаючись з'ясувати його походження.

Також стало відомо, що жінка скинула 60 кілограмів через своє ж фото. Попри відсутність суворого режиму фізичних вправ, Ніккі Форбс змогла домогтися прогресу, виконуючи щоденні доручення і знижуючи кількість споживаних калорій.