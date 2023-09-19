Потрапив під колеса: батьки збили власного сина, якого шукали 12 років (фото)

Подружжя, яке потрапило в аварію, одразу ж упізнало свого хлопчика, який весь цей час жив як жебрак.

У Китаї 15-річного хлопчика, який 12 років вважався зниклим безвісти, випадково знайшли його батьки після незначного зіткнення з їхнім автомобілем у місті Фошань (провінція Гуандун). Про це пише The Thaiger.

Видання зазначає, що подружжя, яке потрапило в аварію, одразу ж упізнало свого сина, який весь цей час жив як жебрак.

Подружжя, яке керує перукарнею, їхало дорогою, коли дружина почала плакати, бачачи довкола щасливі сім'ї, які купують товари для своїх дітей.

"Нашому синові зараз було б 15 років. Цікаво, який він зараз", — скаржилася жінка.

Несподівано їхній автомобіль збив на дорозі маленького хлопчика-жебрака, дуже схожого на їхнього загубленого сина. Чоловік і дружина поспішили вийти з машини, щоб оглянути потерпілого, який внаслідок зіткнення відбувся лише незначними подряпинами. Жінка запропонувала відвезти хлопчика до лікарні, щоб перевірити його здоров'я. Приїхавши в лікарню, глава сім'ї, не попередивши дружину, таємно взяв пасмо волосся хлопчика і відправив його на аналіз ДНК.

Хлопчик жебракував на вулиці, щоб вижити Фото: Sanook

В очікуванні результатів аналізу ДНК подружжя годувало хлопчика, який з'їв кілька мисок рису. Отримавши дзвінок із лікарні, що підтверджує їхні батьківські стосунки з хлопчиком, чоловік поспішив до лікарні, щоб забрати медичний звіт. Переповнений радістю, він поспішив додому, щоб поділитися новиною з дружиною. Через 12 довгих років подружжя абсолютно випадково знайшло свого зниклого сина. Того ж вечора хлопчика забрали додому, дали йому свіжий одяг і акуратно підстригли волосся.

За деякими даними, хлопчик народився 2002 року і спочатку його залишили з бабусею в іншій провінції, поки його батьки керували перукарнею, яка нещодавно відкрилася. Коли їхні справи пішли в гору, вони вирішили самі доглядати за дитиною. Одного разу подружжя залишило 3-річного сина погратися на вулиці з друзями, поки вони займалися справами в магазині, що і стало причиною його ненавмисного зникнення.

Видання зазначає, що хлопчик не пам'ятав, як загубився, оскільки був занадто малий. Він вважав себе законною дитиною іншої сім'ї, поки не зазнав насильства і не був переданий чоловікові, якого він прийняв за свого біологічного батька. Цей чоловік змушував його працювати, залишав собі весь заробіток, піддавав фізичному насильству, а одного разу навіть погрожував убити його ножем, коли був п'яний. У результаті хлопчик був змушений тікати, харчуючись викинутою їжею зі сміттєвих баків, поки не зустрів своїх справжніх батьків.

Раніше Фокус повідомляв, що студентка майже рік витрачала $3 млн, отримані через помилку банку. Дівчина купувала дизайнерські прикраси, одяг і сумки. Вона також витратила невеликий статок на оренду елітного пентхауса в Сіднеї та перевела великі суми грошей на інші банківські рахунки. Історія набула великого розголосу 2016 року.

Також стало відомо, що чоловік хотів відсудити 519 млн фунтів у лікарні. Аніл Коппула стверджує, що в нього розвинулося психічне захворювання після того, як він став свідком пологів своєї дружини.