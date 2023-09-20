Здійснили мрію: подружжя продало все майно і вирушило в подорож із дітьми (фото)

За час своєї навколосвітньої подорожі британці змогли відвідати 28 країн.

Карл і Рут Джексон заприсяглися максимально використовувати свою свободу після того, як пережили карантин через Covid. Подружжя дотримало свого слова — вони забрали своїх трьох дітей зі школи і виставили на продаж свій будинок вартістю 535 тисяч фунтів стерлінгів у Свіндоні, Вілтшир. Про це повідомляє видання Мirror.

Будинок був швидко проданий і на отримані гроші вони купили кемпер за 60 тисяч фунтів, а потім сіли в нього і вирушили через континент у пошуках пригод.

Карл і Рут, які займаються бізнесом з виробництва вивісок, кажуть, що ні про що не шкодують, і вірять, що діти Мейсі, 11 років, Піппа, 10 років, і Марлі, п'ять років, дізнаються більше в дорозі, ніж у школі.

Загалом із листопада 2022 року до серпня цього року сім'я відвідала 28 різних країн.

Подружжя продало все майно і вирушило в подорож із дітьми

Карл сказав: "Ми говорили про подорож відтоді, як були разом. Я був каменем спотикання, але одного разу Рут просто сказала: "Поїхали". А потім я просто подумав: "Чому б і ні?". І ми поїхали".

Сім'я вирушила в Кале в листопаді 2022 року і проїхала через Францію, зупиняючись біля військових меморіалів у Дюнкерку та Іпрі. Потім вони поїхали в Скандинавію і дісталися до Лапландії до Різдва, а потім провели Новий рік у Гельсінкі.

Вони також досліджували Східну Європу, перш ніж пролетіти над Пертом в Австралії та Балі, а потім повернулися до Європи, щоб відвідати Грецію та Італію. Протягом усієї поїздки у сім'ї не було конкретного плану, і вони майже нічого не бронювали. Замість цього вони говорили, що просто "прокинуться і поїдуть".

Карл сказав: "Ми слідували своєму чуттю. У нас була мрія показати нашим дітям більше світу і продемонструвати, що реальний світ існує після Covid".

Під час поїздки пара навчала своїх дітей удома, і їх підтримувала школа, в якій навчаються їхні діти, яка надала їм онлайн-ресурси.

Карл продовжив: "Ми домовилися про зустріч із директором школи наших дітей і чекали, поки він нас нас насварить. Він на диво абсолютно мене підтримав, навіть сказав, що робив щось подібне.

Сім'я повернулася в Англію в серпні 2023 року, якраз на той час, коли Мейсі пішла в середню школу.

Під час своєї мега-пригоди вони побували у Франції, Бельгії, Німеччині, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині, Чехії, Австрії, Угорщині, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Північній Македонії, Болгарії, Туреччині, Індії, Австралії, Болгарії, Греції, Італії, Іспанії та Португалії.

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