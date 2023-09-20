Реінкарнація богині: в Індії народилася дівчинка з 26 пальцями на руках і ногах (відео)

Це захворювання називається полідактилією. Воно зустрічається приблизно в одного з 500-1000 дітей. Однак зазвичай уражається тільки одна кінцівка, що робить цей випадок особливо рідкісним.

В Індії народилася дитина із сімома пальцями на кожній руці та шістьма пальцями на кожній нозі. Лікарі кажуть, що в неї рідкісне генетичне захворювання. Про це пише Daily Star.

Дівчинка народилася з 26 пальцями на руках і ногах, і її сім'я вважає, що вона може бути реінкарнацією індуїстської богині.

Дитина народилася в неділю, 17 вересня, у громадському медичному центрі Каман в індійському штаті Раджастан. У дівчинки сім пальців на кожній руці та шість пальців на кожній нозі.

Лікарі заявили, що її незвичайний стан зумовлений рідкісною генетичною аномалією.

"Немає ніякої шкоди в тому, що у дівчинки 26 пальців, але це генетична аномалія. В іншому дівчинка абсолютно здорова", — пояснив доктор Б.С. Соні, який працює в лікарні, де вона народилася.

Видання зазначає, що це захворювання називається полідактилією. За даними Бостонської дитячої лікарні, воно зустрічається приблизно в одного з 500-1000 дітей. Однак зазвичай уражається тільки одна кінцівка, що робить цей випадок особливо рідкісним.

Це захворювання називається полідактилією. Фото: иисус

Мати дитини, 25-річна Сарджу Деві дуже рада. Сім'я вважає, що їхня нова донька може бути реінкарнацією індуїстської богині Дхолагарх Деві. Храм божества розташований у штаті Раджастхан, де і народилося це малятко.

"Моя сестра народила дитину, у якої 26 пальців, і ми вважаємо, що це втілення Дхолагарх Деві. Ми дуже щасливі", — розповів місцевим ЗМІ брат молодої мами.

Поки незрозуміло, чи планують члени сім'ї видаляти зайві пальці на руках і ногах новонародженої дівчинки хірургічним шляхом. Лікарі вважають, що полідактилія передається у спадок. Це захворювання виникає ще в утробі матері, якщо розвиток пальців дитини відбувається занадто довго.

Зайві пальці на руках і ногах зазвичай видаляють, коли дитині виповнюється від року до двох років, оскільки зайві пальці можуть стати причиною проблем зі здоров'ям у подальшому розвитку.

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