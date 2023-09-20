Колишня дружина справжнього "Вовка з Волл-стріт" розкрила правду про сцену з Марго Роббі (відео)

Жінка розповіла, що деякі епізоди фільму були прикрашені або повністю вигадані для більш драматичного ефекту, але серед них були показані й правдиві моменти з їхнього подружнього життя.

Колишня дружина справжнього "Вовка з Волл-стріт" розкрила "кумедну правду" про одну зі сцен популярного фільму, розповівши про те, наскільки правдивим є цей епізод. Про це пише Daily Star.

Надін Макалузо зі США було всього 22 роки, коли вона познайомилася з відомим шахраєм Джорданом Белфортом, і після бурхливого роману в 1991 році пара одружилася, народила двох дітей і розлучилася через 14 років. Їхні бурхливі стосунки були зафіксовані у фільмі Мартіна Скорсезе 2013 року, де жінку зіграла популярна актриса Марго Роббі.

Нещодавно 55-річна Надін Макалузо нарешті розповіла свою версію подій, опублікувавши відео в TikTok, щоб поділитися секретами свого шлюбу і розповісти, які зі сцен фільму відбулися насправді. За її словами, деякі сцени були прикрашені або повністю вигадані для драматичного ефекту, зокрема й відома сцена в дитячій кімнаті, але серед них були показані й правдиві моменти з їхнього подружнього життя.

У своєму недавньому пості в TikTok Надін згадала, як в одному з моментів фільму вона вгадала дуже характерну деталь, поділившись кліпом зі сцени першого побачення пари. Леонардо Ді Капріо, який зіграв Джордана, сидить навпроти Марго за столиком у ресторані, а вона підкликає офіціанта, піднімаючи руку і запитуючи: "Дайте мені, будь ласка, соломинку".

"Кумедна правда про цю сцену, яку ви, можливо, не очікували від мене почути. Це Правда, я дійсно п'ю червоне вино з соломинки. Я не хочу псувати свої вініри, і це працює, зберігаючи їх білими", — поділилася подробицями колишня дружина Белфорта.

Шанувальники фільму подякували їй за пояснення, а деякі розповіли, що чинять так само. Коли одна людина запитала, звідки продюсери знають про неї таку "маленьку деталь", Надін розповіла, що один зі сценаристів дізнався про це після того, як зустрівся з нею за обідом.

Після розставання з Джорданом Надін, яку під час їхнього шлюбу називали "герцогинею Бейриджською", звинуватила його в жорстокому поводженні та невірності, підживлюваній його наркотичною залежністю. В одному зі своїх відеороликів у TikTok вона стверджувала, що Джордан одного разу підпалив її прикраси та одяг і навіть зіштовхнув її зі сходів, коли вона планувала закінчити стосунки.

Після їхнього розлучення 2005 року жінка переїхала до Каліфорнії, здобула ступінь доктора філософії в галузі консультування і соматичної психології та наразі працює психотерапевтом, що спеціалізується на роботі з травматичними зв'язками.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена влаштувала скандал через гостей, які дивилися телевізор. Дівчина була засмучена, коли замість того, щоб насолоджуватися святом, її гості вирішили подивитися боксерський поєдинок. Вона попросила чоловіка припинити це, але він відмовився.

Також стало відомо, що блогер купив повернуті товари з Amazon і збагатився. Початок розпакування посилок був спочатку неприємним, але далі справи пішли набагато краще.