Помолилася, з'їла свинину і "влетіла" на 250 млн рупій штрафу: туристку покарали через відео

33-рчну жінку визнали винною у поширенні інформації, спрямованої на розпалювання ненависті проти релігійних осіб і окремих груп.

Жінку-мусульманку засудили до 2 років ув’язнення згідно із законом про богохульство в Індонезії за відео, яке вона поширила в TikTok. На ньому вона зачитила ісламську молитву, а потім заходилася смакувати свининою. Про це пише CNN.

Тіктокерка приїхала як туристка на Балі і вирішила там записати нове відео, показавши, як їсть свинину.

За це Ліна Лутфіавата, відома в соціальних мережах як Ліна Мукерджі, отримала 2 роки ув'язнення в окружному суді Палембанга на острові Суматра. 33-рчну жінку визнали винною у "поширенні інформації, спрямованої на розпалювання ненависті проти релігійних осіб і окремих груп".

Крім строку тіктокерка отримала солідний штраф у розмірі 16 245 доларів (250 млн індонезійських рупій). Термін її ув'язнення можуть продовжити на 3 місяці, якщо вона не заплатить штраф, додав суд.

"Я знаю, що була неправа, але я справді не очікувала такого покарання", — сказала вона після суду в коментарях журналістам.

На сторінку жінки в ТікТок підписано понад 2 мільйони людей.

Видання пише, що останнім часом в Індонезії зросла кількість судових справ, пов'язаних із "богохульством", а відповідні закони "все частіше перетворюються на зброю проти релігійних меншин і тих, хто ображає іслам".

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