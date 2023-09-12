Стане "хорошим": російського тіктокера Мілохіна пропонують відправити на війну в Україну, — ЗМІ

Міноборони РФ пропонують мобілізувати блогера, який раніше втік до США, а тепер вирішив дати Росії "другий шанс".

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Російський тіктокер Даня Мілохін вирішив повернутись в РФ, при цьому не врахувавши, що може потрапити на війну в Україні. Раніше хлопець під час стріму заспівав український гімн, ризикував втратити російське громадянство і втік до США. Тепер повернувся і має шанс не уникнути загальної мобілізації, яку планує провести Кремль. Про деталі ситуації розповіло видання The Insider.

Видання стверджує, що громадська діячка Катерина Мізуліна написала "донос", в якому закликає відповідні структури мобілізували 21-річного блогера Даню Мілохіна. Жінка стверджує, що він "засмутив росіян русофобськими заявами". Отже, тепер зможе відпрацювати свою провину на полі бою в Україні. Зазначимо, Катерина — ексдепутатка Держдуми РФ і донька членкині Ради Федерацій Олени Мізуліної, відомої своєю боротьбою з "гейпропагандою".

"Молодий чоловік зможе на ділі довести свою вірність та відданість батьківщині", — впевнена Мізуліна, яка є членкинею так званої "Ліги безпечного інтернету". Вона прямо звертається до Міноборони Росії, щоб Дані дали в руки зброю, сприяючи цим "патріотичному вихованню".

Допис Мізуліної про Мілохіна Фото: Обозреватель

У TikTok акаунті Дані Мілохіна дійсно опубліковане свіже відео, начебто зняте на Красній площі у Москві. Відео супроводжується піснею, в якій співак запевняє, що не хоче жити за кордоном, а хоче — в РФ. В коментарі до Дані прийшли українці й цікавляться, чому не палає Кремль, на тлі якого зроблено запис.

Зі свого боку, брат Дані зазначив, що тіктокер планує дати Росії "другий шанс", тому повернувся зі США на батьківщину.

Допис брата Дані Мілохіна Фото: Обозреватель

Зранку 12 вересня Катерина Мізуліна опублікувала допис, в якому повідомила, що блогер терміново виїхав з РФ. Усім подякувала і заявила, що це "результат консолідації та єднання громадянського суспільства".

Скандал в РФ: що сталось з Мілохіним

Зазначимо, Даня Мілохін після вторгнення РФ в Україну записав стрім, під час якого шокував росіян двома речами: співав український гімн та вчився промовляти складні слова "залізниця", "паляниця" тощо. Разом з ним на відео помітили ексукраїнця та уродженця Кривого Рогу Артура Бабіча. Громадяни РФ не зрозуміли виступу Мілохіна: на його сторінці з'явились гнівні коментарі, а російські чиновники погрожували позбавити громадянства.

Тим часом Даня ще до війни намагався проникнути на територію України. Зокрема, у січні 2022 року його затримали в аеропорту Борисполя. Хлопець записав відео з аеропорту, не в змозі зрозуміти, чому так сталось.

Нагадуємо, українська блогерка-мільйонниця "Корячка" обізвала полеглих бійців ЗСУ "м'ясом" і стверджувала, що в Україні відбувається війна, начебто вигідна можновладцям. Тим часом ще блогер з Полтави Роман Заволока плюнув у бік патруля, до складу якого входив поранений український воїн. Пізніше правоохоронці затримали блогера: йому загрожує до 1,5 роки ув'язнення.