Стане "хорошим": російського тіктокера Мілохіна пропонують відправити на війну в Україну, — ЗМІ
Міноборони РФ пропонують мобілізувати блогера, який раніше втік до США, а тепер вирішив дати Росії "другий шанс".
Російський тіктокер Даня Мілохін вирішив повернутись в РФ, при цьому не врахувавши, що може потрапити на війну в Україні. Раніше хлопець під час стріму заспівав український гімн, ризикував втратити російське громадянство і втік до США. Тепер повернувся і має шанс не уникнути загальної мобілізації, яку планує провести Кремль. Про деталі ситуації розповіло видання The Insider.
Видання стверджує, що громадська діячка Катерина Мізуліна написала "донос", в якому закликає відповідні структури мобілізували 21-річного блогера Даню Мілохіна. Жінка стверджує, що він "засмутив росіян русофобськими заявами". Отже, тепер зможе відпрацювати свою провину на полі бою в Україні. Зазначимо, Катерина — ексдепутатка Держдуми РФ і донька членкині Ради Федерацій Олени Мізуліної, відомої своєю боротьбою з "гейпропагандою".
"Молодий чоловік зможе на ділі довести свою вірність та відданість батьківщині", — впевнена Мізуліна, яка є членкинею так званої "Ліги безпечного інтернету". Вона прямо звертається до Міноборони Росії, щоб Дані дали в руки зброю, сприяючи цим "патріотичному вихованню".
У TikTok акаунті Дані Мілохіна дійсно опубліковане свіже відео, начебто зняте на Красній площі у Москві. Відео супроводжується піснею, в якій співак запевняє, що не хоче жити за кордоном, а хоче — в РФ. В коментарі до Дані прийшли українці й цікавляться, чому не палає Кремль, на тлі якого зроблено запис.
@danya_milokhin ♬ Я НЕ ХОЧУ ЖИТЬ В ДУБАЕ - Scally Milano
Зі свого боку, брат Дані зазначив, що тіктокер планує дати Росії "другий шанс", тому повернувся зі США на батьківщину.
Зранку 12 вересня Катерина Мізуліна опублікувала допис, в якому повідомила, що блогер терміново виїхав з РФ. Усім подякувала і заявила, що це "результат консолідації та єднання громадянського суспільства".
Скандал в РФ: що сталось з Мілохіним
Зазначимо, Даня Мілохін після вторгнення РФ в Україну записав стрім, під час якого шокував росіян двома речами: співав український гімн та вчився промовляти складні слова "залізниця", "паляниця" тощо. Разом з ним на відео помітили ексукраїнця та уродженця Кривого Рогу Артура Бабіча. Громадяни РФ не зрозуміли виступу Мілохіна: на його сторінці з'явились гнівні коментарі, а російські чиновники погрожували позбавити громадянства.
Тим часом Даня ще до війни намагався проникнути на територію України. Зокрема, у січні 2022 року його затримали в аеропорту Борисполя. Хлопець записав відео з аеропорту, не в змозі зрозуміти, чому так сталось.
Нагадуємо, українська блогерка-мільйонниця "Корячка" обізвала полеглих бійців ЗСУ "м'ясом" і стверджувала, що в Україні відбувається війна, начебто вигідна можновладцям. Тим часом ще блогер з Полтави Роман Заволока плюнув у бік патруля, до складу якого входив поранений український воїн. Пізніше правоохоронці затримали блогера: йому загрожує до 1,5 роки ув'язнення.