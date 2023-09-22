Не бачили 40 років: зниклу картину знаменитого художника продали за велику суму (фото)

Анонімна покупниця полотна заявила, що хоче додати його до своєї приватної колекції. За словами шанувальниці мистецтва, картина викликала в неї сильну емоційну реакцію.

Знамените полотно, написане олійними фарбами, зникле безвісти, було знайдене через 40 років, висить на стіні терасного будинку на острові Гернсі (біля узбережжя Нормандії в протоці Ла-Манш), після чого його було продано за значну суму у 200 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Star.

Картина, написана художником-пейзажистом Джоном Констеблем 1814 року, зникла 1979 року. Малюнок був знайдений 40 років потому, висячим у багатоповерховому будинку на острові Гернсі.

На полотні зображено будинок Віллі Лотта у Флетфорді (графство Саффолк, Велика Британія), який фігурує в низці робіт Констебла. Це було звичайне житло фермера, але через любов художника до цієї споруди, її внесли до списку будівель I ступеня. Справжність картини було підтверджено після того, як експерти встановили, що вона належала його онуку, Г'ю Констеблу.

Аукціоністам з Martel Maides вдалося ознайомитися з квитанцією, згідно з якою полотно було куплено у спадкоємця автора в жовтні 1899 року. Очікувалося, що за знайдену картину буде заплачено від £80 000 до £120 000. Однак у підсумку ціна виявилася набагато вищою.

Вважається, що в картині відображена любов Констебла до Саффолка, де він народився Фото: SWNS

"Повторна поява цього ескізу олійними фарбами стане важливим внеском у встановлення хронології творчості Констебла. Датований червнем 1814 року, він являє собою важливий орієнтир, з яким можна порівнювати інші недатовані роботи. Цей прекрасний, вільно написаний етюд являє собою рідкісне поєднання твору великого художника, що має як історичне значення, так і естетичну привабливість", — розповів про твір Джонатан Воак, фахівець з живопису в Martel Maides.

Анонімна покупниця картини заявила, що хоче додати її до своєї приватної колекції. За словами шанувальниці мистецтва з Гернсі, картина "викликала сильну емоційну реакцію".

Вважається, що в картині відображена любов Констебла до Саффолка, де він народився. Художник, який жив з 1776 до 1837 року, був найвідоміший своїми пейзажами, що зображують природні сцени.

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