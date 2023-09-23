Час завмер: у моторошному покинутому парку розваг продовжує працювати персонал (фото)

Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

В Іспанії закритий парк розваг Tivoli World підтримують у робочому стані співробітники, які вже не працюють у ньому. Про це пише The Mirror.

Колись галасливий парк розваг, з якого лунали радісні крики людей, тепер занурився в моторошну тишу. Зникли черги біля входу, повітря більше не наповнюють запахи смачних ласощів.

Багато людей думали, що 2021 року Tivoli World у Бенальмадені (Іспанія) востаннє відчинить свої ворота для відвідувачів і перебуватиме в занедбаному та зарослому рослинністю стані. Однак завдяки співробітникам, які раніше працювали в парку, він досі має майже новий вигляд, оскільки вони підтримують його в ідеальному стані, попри відсутність відвідувачів.

Tivoli World було відкрито 1972 року, він став першим парком розваг на узбережжі Коста-дель-Соль. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти. У парку були ресторани та театри, де проводилися різні вистави, наприклад, фламенко. Понад 35 млн відвідувачів пройшли через його ворота, поки 2020 року він не був змушений закритися через пандемію COVID-19.

Після цього він ненадовго відкрився, а в серпні 2021 року був закритий назавжди після банкрутства компанії-власника. Хоча за зовнішнім виглядом цього не скажеш. Причина в тому, що колишні співробітники підтримували його в робочому стані через дивну лазівку в контракті, яка не дозволяла їм знайти іншу роботу в іншому місці. За даними Euro Weekly News, постраждали майже 90 співробітників.

Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння Фото: колаж Фокус

Трудові відносини працівників офіційно не були припинені, тому, якщо вони влаштовувалися в інше місце, це означало, що вони не мали права на компенсацію або страховку. Вважалося, що співробітники самі покинули місце роботи. Замість того щоб сидіти склавши руки, вони вирішили продовжувати роботу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, тільки після того, як кілька злодіїв спробували проникнути на територію і викрасти обладнання, всі дізналися, що вони все ще там працюють.

"Атракціони все ще там, багато метрів електричного кабелю, а також обладнання в барах і кафе-морозиві. Ми не отримуємо зарплату вже 10 місяців, але й працювати ні над чим іншим не можемо, оскільки звільнені. Попри те, що у нас немає доходу, ми робимо все, що можемо, в міру своїх сил", — пояснив президент групи Salvemos Tivoli Хуан Рамон Дельгадо.

Співробітники щодня відвідують парк і звертаються до суду з проханням допомогти їм або відновити роботу атракціонів, або розібратися з контрактами.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок з "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.