У в'язниці Венесуели засуджені набудували собі басейни та ресторани і завели фламінго (фото)
На території виправного закладу засуджені облаштували мінімісто з благами усіма цивілізації — водними гірками, зоопарком та СПА-басейнами.
У Венесуелі в пенітенціарномуй центрі Токорон у штаті Арагуа сили безпеки відновили контроль над в’язницею, яка багато років контролювалась бандами. Про це повідомляє CNN.
В’язниця Токорон, одна з найбільших у країні, раніше перебувала під прямим контролем ув’язнених, багато з яких були членами потужного транснаціонального злочинного угруповання "Трен де Арагуа" ("Поїзд Арагуа"), названого на честь штату, в якому, за даними міністерства інформації Венесуели, розташована Токорон.
У середу венесуельські сили безпеки, включаючи армію та національну гвардію, провели спецоперацію за участі понад 11 000 співробітників, щоб відновити контроль над територією в'язниці.
Міністр внутрішніх справ Венесуели Реміхіо Себальос заявив, що операція була успішною, а 80 лідерів банди були затримані.
"Ми повністю ліквідували групу лідерів так званого "Трен де Арагуа". Вони пішли", — сказав він CNN.
Після "звільнення" в'язниці журналістам провели екскурсію у виправному закладі. Тут за останні роки в’язні побудували басейн і кілька ресторанів.
За даними міністерства інформації Венесуели, після операції тисячі ув'язнених були переведені в інші в'язниці. Однак родичі в'язнів заперечують ці заяви.
Хоча банди часто керують в’язницями у Венесуелі, пенітенціарна установа Токорон була сумнозвісною в країні і в останні роки стала символом нездатності уряду Венесуели відновити контроль.