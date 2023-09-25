"Коштує мільярди": хлопець, який останні 23 роки шукає "скарб", близький до прориву

Команда дослідника намагається подолати завал, щоб продовжити вивчати занедбану шахту, яка може виявитися золотим рудником із легенд. Її пошуки відображені в телесеріалі "Прокляття мерця".

Адам Палмер провів останні 23 роки в пошуках загубленого в канадській глушині золотого рудника, який, як вважається, "коштує мільярди". Він вважає, що, можливо, нарешті здійснив прорив. Про це пише Daily Star.

Згідно з легендою, корінний житель, відомий як Слумач, витрачав золоті самородки з шахти в селищі Нью-Вестмінстер (Канада). Але він ніколи не розкривав її місце розташування.

Адам Палмер провів останні 23 роки в пошуках загубленого золотого рудника в пустелі Британської Колумбії. Слумача повісили за вбивство 1891 року, а його останніми словами, імовірно, були "коли я помру, шахта помре". Вважається, що він прокляв усіх, хто спробує знайти його багатства.

Попри відсутність доказів існування рудника, люди присвятили своє життя пошукам давно загубленого скарбу. Нещодавно Палмер виявив одну з покинутих шахт у цьому районі.

"Стара шахта, яку ми знайшли торік, обвалилася під зсувом, але ми її відкопали. Поки що ми не змогли повністю її дослідити. Ми чекаємо, коли зможемо повернутися всередину з додатковим обладнанням, щоб подолати завал і проникнути далі", — розповів канадець.

Чоловік провів останні 23 роки в пошуках загубленого золотого рудника Фото: PEN NEWS

Палмер стверджує, що це не перший доказ, на який він натрапив, і що з кожним роком він знаходить все більше доказів.

"Ми знайшли стару хатину старателів, у якій були інструменти для видобутку корисних копалин, і стародавню печеру з піктограмами, намальованими на стінах сотні років тому. Моя команда знайшла стародавню систему стежок, яка, згідно з археологічними даними, використовувалася протягом тисячоліть для торгівлі між першими народами. Ми вважаємо, що всі ці свідчення якимось чином пов'язані між собою, і секрет криється в історії та культурі цього району", — заявив канадець.

Пошуки золота Палмером відображені в телесеріалі "Прокляття мерця" Фото: PEN NEWS

Видання зазначає, що валун дивної форми, знайдений Адамом, може бути ще одним ключем до розгадки "таємниці рудника". У різних старовинних газетах повідомлялося, що 1901 року якийсь старатель виявив родовище, після чого захворів і помер. У листі, опублікованому 1915 року, він описував золоті самородки "розміром із волоський горіх" і повідомляв, що закопав кілька під "каменем у формі намету".

"Для мене він є єдиним реальним, підтвердженим свідченням людини, яка вирушила на пошуки й, можливо, знайшла рудник. На жаль, він безслідно зник у 1931 році. Для мене це ще більш загадково, ніж втрачена шахта", — додав дослідник.

Пошуки золота Палмером відображені в телесеріалі "Прокляття мерця", другий сезон якого вийде найближчим часом.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка виганяють із будинку-печери, яку він будував 50 років. Тепер він ризикує залишитися на вулиці. За півстоліття Ніссім Кахлон перетворив крихітну печеру на середземноморському пляжі на складний підземний лабіринт із вирубаними тунелями, мозаїчними підлогами, мережею сходів і камер.

Також стало відомо, що дослідник показав печеру з кристалами-вбивцями. У 2000 році двоє шахтарів, які нічого не підозрювали, натрапили на це диво природи, що отримало назву "Гігантська кришталева печера".