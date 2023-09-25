"Ідеальна жінка": незвичайні навички офіціантки на Октоберфесті вразили весь світ (відео)

Дівчина здобула широку популярність після того, як поділилася відеороликом, що демонструє її запаморочливі навички перенесення келихів із пивом. Відео стало вірусним і його подивилися понад 57,7 млн разів.

Офіціантка Октоберфесту Верена Ангермаєр вразила весь світ після того, як з'явилися кадри, на яких видно, як вона без будь-якої допомоги в руках несе 13 величезних кухлів пива в одному з барів Мюнхена (Німеччина). Дівчина поділилася відеозаписом у TikTok минулого тижня.

Офіціантка фестивалю Октоберфест здобула широку популярність після того, як поділилася відеороликом, що демонструє її запаморочливі навички перенесення келихів із пивом. Ролик було знято в Мюнхені (Німеччина), і на ньому видно, як вона з легкістю розставляє 13 величезних пивних кухлів, а потім виносить їх із бару.

Глядачі відзначають, що в діях дівчини помітили не тільки силу, а й чітку техніку. Верена збирає 12 кухлів у невеликі кола по 6 штук, захоплюючи кожною рукою по два кола, потім ставить один на інший і засуває 13-й кухоль пива в середину.

У середньому за рік на фестивалі споживається 6,9 млн літрів пива Фото: verenaangermeier/TikTok

Один із глядачів назвав офіціантку ідеальною жінкою, а інші просили її вийти за них заміж.

"Що за... Я навіть не можу донести свій кухоль із кавою з кухні до дивана без серйозного збою", — написав один із користувачів соцмережі в коментарях під відео.

Відео подивилися понад 57,7 млн разів і набрало понад 3,3 млн вподобань. Однак деякі люди були не надто вражені одним аспектом відеоролика, зазначивши, що деякі склянки були не зовсім повними.

Октоберфест — найбільше у світі народне свято. Попри свою назву, воно розпочинається в середині-кінці вересня в Мюнхені та приваблює до шести мільйонів людей з усього світу. Воно проводиться з 1810 року. За даними компанії Oktoberfest Tours, у середньому за рік на фестивалі споживається 6,9 млн літрів пива.

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