"Боже мій": співробітниця McDonald's показала, як готується популярна їжа (відео)

Користувачі соцмереж були здивовані тим, що деякі страви у відомій мережі швидкого харчування роблять не так, як вони припускали.

Дівчина, яка працює в одному з ресторанів мережі McDonald's у США, розповіла, що яйця, млинці та суміш буріто "продаються вже готовими". Відповідне відео опублікував користувач blexican_shay83 в TikTok.

Американка продемонструвала підписникам упаковки з готовими котлетами-омлетами, млинцями та сумішшю для буріто, що складається з яєць, ковбаси та овочів. Дівчина зазначила, що на кухні закладу всі ці продукти просто розігріваються.

Багато користувачів соцмережі заявили, що ця інформація не стала для них відкриттям.

"Мені просто цікаво… до того, як ви почали там працювати, ви справді думали, що вони там знову готують яйця і млинці з нуля?", — зауважив один із коментаторів.

"Боже мій, ти хочеш сказати, що фастфуд не готується шеф-кухарем-гурманом зі свіжих інгредієнтів?", — написав ще один користувач.

При цьому деякі коментатори зазначили, що раніше їжу в McDonald's готували по-іншому. За словами колишніх працівників закладу, їм доводилося вставати раніше, щоб встигнути приготувати страви.

"У 90-ті ми все це робили о 5 ранку. Печиво було першим, яке з'явилося в готовому вигляді", — написав ексспівробітник ресторану.

"Чорт, коли я там працював (20 років тому), там готували та складали справжні яйця. І круглі яйця. Так сумно", — додав ще один користувач.

Кілька користувачів також висловили своє негативне ставлення до фастфуду. Один із них заявив, що людям пора перестати ходити в ресторани.

Нагадаємо, у Великій Британії співробітники McDonald's, як стверджується, "нелюдяно" забили величезного щура мітлою, побоюючись, що він може напасти на дітей. Гризун бігав по підлозі ресторану і ховався за стільцями.

Ми також писали про те, як дівчина відмовилася від роботи бортпровідниці, про яку мріяла, і пішла працювати в мережу фастфуду McDonald's. Вона зазначила, що тепер переживає менше стресу, і може приділяти час родині.