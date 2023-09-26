На межі розлучення: дружина не змогла пробачити чоловікові татуювання в "забороненому місці"

За словами чоловіка, він набив татуювання на грудях у ділянці соска. Це викликало обурення дружини, бо він не врахував її думку.

Татуювання можуть викликати розбіжності в сім'ї і часом мати серйозні наслідки. Попри те, що понад чверть британців прикрашені татуюваннями, ця форма мистецтва залишається спірною в сімейних стосунках. Вона може подобатися одному партнеру, але викликати обурення в іншого, попри глибокий символізм, як показав нещодавній випадок сімейної пари з Великої Британії. Про це пише The Mirror.

Чоловік, який розповів свою історію на Reddit, вирішив відзначити своє батьківство, зробивши татуювання на грудях. Його початковий план не передбачав татуювання на соску, оскільки він боявся болю в цій ділянці. Однак художник порадив включити сосок у дизайн, щоб татуювання мало природний і гармонійний вигляд. Чоловік вирішив погодитися з його рекомендацією.

На початковому етапі він не розповів дружині про плани на включення соска в татуювання, але пізніше змінив рішення і зробив це. Це призвело до серйозної сварки в їхньому шлюбі, оскільки дружина виступила категорично проти татуйованих сосків, що викликало у чоловіка велике непорозуміння. Він стверджує, що якби знав про негативну реакцію дружини, він не став би робити татуювання в цій області.

Татуювання було присвячене народженню їхньої доньки й містило ім'я та дату народження дитини, а також зображення червоної троянди і кошеня, що обіймає свого батька-кота. Сосок був частиною дизайну і був покритий чорним чорнилом як фон.

"Вона назвала мене егоїстом і сказала, що я не думаю про неї і про нашу сім'ю, коли приймаю рішення. Що я поводжуся як холостяк без сім'ї і мав одразу ж зателефонувати їй, коли план змінювався, щоб вона могла висловити свою думку. Потім вона сказала мені, що я більше не буду її приваблювати, тому що я тепер нерівномірний, і що вона ненавидить татуйовані соски", — розповів чоловік.

Відтоді їхні стосунки охололи, і шлюб став зазнавати труднощів. Чоловік почувається невпевнено і не знає, як вирішити цю сімейну проблему. Йому стало ніяково навіть підіймати свою доньку, оскільки татуювання було зроблено на її честь.

Користувачі Reddit запропонували чоловікові розглянути ситуацію більш глибоко і спробувати розібратися в причинах конфлікту. Один із них порадив обговорити з дружиною, чому їй так важливо, щоб сосок не був татуйованим, оскільки це може приховувати серйозніші причини занепокоєння. Інший користувач припустив, що дружина могла відчувати стрес через пологи і потребує розуміння і підтримки.

Нагадаємо, 7-річна дівчинка повернулася додому зі справжнім татуюванням, яке набила тітка. За словами дівчинки, тітка також зробила татуювання своїм двом дітям, не змінюючи голки.

Раніше повідомлялося, що 56-річна мешканка Німеччини витратила 29 тисяч євро на татуювання по всьому тілу, щоб виглядати як "красивий луг".