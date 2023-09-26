Rolex за 50 тисяч фунтів, поні та діаманти: мільйонер побалував 3-річну доньку подарунками

Уперше бізнесмен потрапив у заголовки газет разом із колишнім чоловіком Тоні, коли вони стали першими геями у Великій Британії, які "народили" дітей за допомогою сурогатного материнства.

Мультимільйонер Баррі Дрюітт-Барлоу з Великої Британії подарував 3-річній доньці Валентині на день народження Rolex за 50 тисяч фунтів стерлінгів, поні та діаманти. Про це пише The Sun.

Заможний британець любить балувати своїх дітей. Батько підніс дівчинці шикарні подарунки.

День народження — це особлива подія. І щоб відзначити цей знаменний день, деякі батьки готові піти практично на все, щоб зробити своїх дітей щасливими. Один із батьків, який любить балувати своїх дітей, — мультимільйонер Баррі Дрюітт-Барлоу. У минулому він подарував своїй онучці Марині будинок вартістю 1 млн фунтів стерлінгів і відкрив трастовий фонд у 5 млн фунтів стерлінгів на її ім'я.

Уперше Баррі потрапив у заголовки газет разом із колишнім чоловіком Тоні, коли вони стали першими геями у Великій Британії, які "народили" дітей за допомогою сурогатного материнства. Їхні спільні статки становили 40 млн фунтів стерлінгів, але пара розлучилася після того, як Баррі закохався в бойфренда їхньої старшої дочки Скотта.

Наймолодшій доньці мільйонера Валентині виповнилося три роки. Для дівчинки підготували вечірку в стилі "Свинка Пеппа". Батьки обсипали її дорогими подарунками: Rolex за 50 000 фунтів стерлінгів, діамантовим браслетом за 70 000 фунтів стерлінгів і її першим поні.

У минулому він подарував своїй онучці Марині будинок вартістю 1 млн фунтів стерлінгів Фото: donbarrie/Instagram

Баррі опублікував у соціальних мережах фотографії з вечірки. Дівчинка задувала свічки на своєму торті, а її друзі сиділи за великим столом, заставленим святковими стравами. Батько підписав знімки, назвавши Валентину "абсолютним світлом свого життя".

"День народження Валентини у вівторок, але вона провела неймовірні вихідні, бувши розпещеною. Вона отримала свого першого поні, новий Rolex за 50 000 фунтів стерлінгів, платиновий браслет з 50 діамантами вартістю 70 000 фунтів стерлінгів і цілий гардероб нового одягу для нашої поїздки в Маямі наступного тижня. Що ще можна подарувати на її третій день народження?" — розповів мільйонер ЗМІ.

Баррі, статки якого, за деякими даними, становлять 200 млн фунтів стерлінгів, навіть найняв особистого кухаря. Саме він організував "повноцінний бенкет у стилі Свинки Пеппи". За його словами, він прагне балувати своїх дітей, оскільки не хоче, щоб вони були змушені працювати за мінімальну зарплату.

Видання зазначає, що разом із колишнім чоловіком Тоні він заробив свої мільйони на таких підприємствах, як фірма із сурогатного материнства та міжнародна компанія з медичних досліджень. Кілька років тому він почав зустрічатися з 29-річним Скоттом, колишнім хлопцем його 23-річної дочки Саффрон.

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