Легка здобич: понад 300 млн щурів-мутантів заполонили вулиці Великої Британії

Фахівці зі знищення шкідників кажуть, що до них дедалі частіше звертаються власники будинків із проханням розібратися зі щурами, які намагаються пробратися на горище, у водостічні труби й через щілини в зовнішніх стінах.

На думку експертів, до 300 млн щурів блукають вулицями Великої Британії, тому що багато людей стали працювати з дому. Вони поглинають "гори їжі за домашніми столами", а гризуни знаходять легку здобич у сміттєвих баках. Про це пише Daily Star.

Робота вдома сприяє нашестю величезних щурів-мутантів. Крім великої кількості продуктів у сміттєвих баках, розмноженню гризунів сприяють забиті автомобільні стоянки. У Лідсі міська рада повідомила, що пропуски вивезення сміття почалися через те, що сміттєві візки не можуть проїхати через машини людей, які працюють вдома. Інші муніципалітети теж звинувачують у скороченні обсягів вивезення сміття.

"Раніше, коли люди виходили зі своїх будинків і йшли до офісу, було дещо простіше пробиратися вузькими складними вулицями", — заявив представник ради.

Фахівці зі знищення шкідників кажуть, що до них дедалі частіше звертаються власники будинків із проханням розібратися зі щурами, які намагаються пробратися на горище, у водостічні труби і через щілини в зовнішніх стінах.

Багато з цих істот досягають 2 футів (60 см) завдовжки й несприйнятливі до покупних отрут. За словами представника компанії Rentokil Pest Control, у холодну пору року щури намагатимуться проникнути в будинки ще частіше.

"Щойно температура повітря знижується, щури шукають теплі місця для зимівлі. Хоча у більшості з нас щури асоціюються з каналізацією та норами в землі, коричневі щури — дуже спритні лазять, і їх можна зустріти в горищних приміщеннях", — попереджають вони.

Ілюстративне фото Фото: The Telegraph

Британська асоціація з боротьби зі шкідниками заявила, що в типовому будинку є понад десяток потенційних точок проникнення щурів, які можуть протискуватися через щілини завширшки в пів дюйма.

"Крім ризику для здоров'я, вони можуть бруднити резервуари з водою, гризти дерево або електричні дроти, що може завдати великої шкоди й становить небезпеку", — сказав представник асоціації.

Видання зазначає, що генетичне тестування, проведене Університетом Гаддерсфілда, засвідчило, що в гризунів розвинулася мутація, яка дає їм змогу виживати під час використання звичайних отрут. Дослідники попереджають, що незабаром щури можуть перевершити людей за чисельністю три до одного по всій Великій Британії.

Раніше Фокус повідомляв, що мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу. Імовірно тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

Також стало відомо, що американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу. Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.