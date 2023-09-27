У гей-оргіях звинувачують єпископа: гучний секс-скандал в парафії в Польщі отримав продовження

Експерти закликають єпископа Сосновської дієцезії Гжегожа Кашака піти у відставку, втім він не хоче залишати свій пост.

У Польщі розслідують справу сексуальної оргії у пресвітерії в парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської в Домброві Гурнічій. Група священників влаштувала гей-вечірку, на яку запросили хлопця-повію. Під час гулянь той знепритомнів, а представники духовенства не пускали до нього медиків. Експерти закликають єпископа Сосновської дієцезії Гжегожа Кашака піти у відставку, втім він не хоче залишати свій пост. Про це пише видання Ukrayina.pl.

В парафії заперечили повідомлення про секс-оргію, яку оприлюднило польське видання "Gazeta Wyborcza". Однак журналісти встановили, що на адресу єпископа курії в Сосновці було надіслано листа про те, що в приміщення, яке належить парафії, справді приїздила аварійна служба та поліція і у них стався конфлікт зі священниками.

Парох Анджей Стасяк в інтерв’ю журналістам зізнався, що такий інцидент стався в приміщенні парафії. Священик наголосив, що "вирізав би учасників цієї сатанинської гри до сьомого коліна", але єдине, що він міг зробити, це повідомити Сосновецьку курію.

Раніше в Польщі вже був секс-скандал, в який потрапив ректор семінарії, якого звинуватили у відвідуванні гей-кімнат. Єпископ Гжегож Кашак не відсторонив ректора семінарії, натомість Ватикан закрив Сосновецьку семінарію, де мали місце сексуальні насильства. Також став відомий факт, що один із польських священників убив диякона, а після цього вкоротив собі віку. Єпископ почав якось реагувати на інцидент лише після того, як інформація стала відома ЗМІ.

Доктор філософії релігії, письменник та публіцист Томаш Терліковські зазначив виданню, що всі вищезгадані ситуації сталися в результаті дій чи бездіяльності єпископа Кашака.

"Це він призначив ректора, який пішов у темну кімнату. Це він його не звільнив. Це його призначенці були розігнані Ватиканом — і вихованці, які приставали до семінаристів. Тепер ці семінаристи є героями нинішніх скандалів" — пояснює він.

Терліковського обурює, що єпископ абсолютно не знає, як виправити свою багаторічну недбалість. "Ліками є дія, а не молитва" — зазначає Терліковський. На думку польського експерта, єпископу слід подати папі прохання про відставку та просити про призначення ватиканської комісії, яка розслідує ситуацію в дієцезії.

"Надто довго триває гниття Сосновецької єпархії під владою єпископа Кашака. Надто довго вірним і чесним священникам було соромно за те, що відбувається під його владою, і надто довго триває процес псування того, що зробили його попередники", — вважає професор.

На думку Терліковського, єдина надія на ЗМІ — у Ватикані мають якомога швидше звільнити єпископа Кашака з посади.

Нагадаємо, що Львівська ОДА хотіла організувати для своїх працівників у робочий час тренінг, із сексуального виховання. Через це стався скандал у мережі.