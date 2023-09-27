Тільки за квитками: вчителька дозволяє дітям користуватися туалетом 3 рази на місяць (фото)

Жінка розіслала дітям листа з поясненням нової системи "туалетних квитків". Багато батьків висловили своє невдоволення в соцмережах, розповівши, як заборона на похід до туалету вплинула на них та їхніх дітей.

Не кожна дитина може виробити звичку відвідувати туалет поза шкільним розкладом, але це не заважає вчителям змушувати дітей "терпіти" до дзвінка. Однак одна вчителька пішла ще далі та дозволяє своїм учням виходити до туалету лише тричі на місяць у навчальний час. Про це пише The Mirror.

Жінка розіслала дітям листа з поясненням нової системи "туалетних квитків", покликаної завадити учням входити й виходити з класу, коли їм заманеться. Записка свідчила:

"Квиток у туалет. Можна використовувати тричі на місяць. Для відвідування туалету необхідно звернутися до (ім'я вчителя) і здати перепустку. Вихід із класу без дозволу автоматично тягне за собою штраф. Учитель відзначатиме ваше ім'я, коли ви скористаєтеся квитком, і документуватиме, як довго вас не було. Примітка: Ви не можете скористатися перепусткою однокласника, і вони не переносяться на наступний місяць", — свідчила записка.

Жінка розіслала дітям листа з поясненням нової системи "туалетних квитків" Фото: Reddit

Ця система викликала обурення серед людей у соціальних мережах. Багато користувачів пишуть про те, наскільки вона "несправедлива" щодо учнів із проблемами сечового міхура або дівчат, у яких несподівано почалися місячні.

"У мене була вчителька в третьому класі, яка так мене ненавиділа, що навіть коли я чекала, щоб сходити в туалет (там була черга), вона дозволяла будь-кому пройти переді мною. Нещодавно, влітку, я потрапила в лікарню із закрепом. Якщо комусь потрібна порада з цього приводу, просто сходіть у туалет. Краще попросити вибачення, ніж дозволу", — написала одна жінка.

Інший користувач розповів, що адміністрація школи його доньки вимагає довідку від лікаря в її особовій справі, щоб дозволити їй ходити в туалет під час місячних. Він зазначив, що знадобилося шість тижнів, щоб потрапити на зустріч. Лікар порадив чоловікові не тільки змінити школу, а й переїхати в інший шкільний округ.

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