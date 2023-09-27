Лаяли за "каракулі" на уроках: школяр уклав вигідну угоду з Nike (фото)

Роботи хлопчика стали привертати увагу людей з усього світу після того, як учитель малювання почав викладати його малюнки в Instagram.

У Великій Британії 13-річний Джо Вейл, якого вичитували в школі за те, що він занадто багато малював, уклав із компанією Nike вигідну угоду, спрямовану на заохочення дитячої творчості. Про це пише The Mirror.

Багато людей у дитинстві бували на уроці, який не надто подобався, малювали на полях зошита, сподіваючись, що навчальний день скоріше закінчиться. Найімовірніше, ваша творчість залишилася непоміченою, але кумедні малюнки одного підлітка дозволили йому укласти вигідну угоду з компанією Nike. Подібна програма була запущена з метою спонукати дітей бути більш креативними.

13-річного Джо Вейла, відомого також як "Doodle Boy", у школі сварили за те, що він часто малював. Тепер захоплення хлопчика стало його постійною роботою, і він цим дуже пишається.

"Це була моя мрія. Nike — це така велика річ, і скоро буде багато цікавого, чому я дуже радий. Я просто повторюю собі: роби те, що любиш, малюй. Це дуже добре. Я дуже пишаюся собою. Я почав малювати в шість чи сім років, коли мені захотілося змінити свій стиль. Вийшло дуже добре. Коли я злюся, я йду до своєї кімнати та починаю малювати. Це змушує мене почуватися щасливим. Це одна з найбільш речей, що мене розслабляють і які я роблю", — розповів школяр.

Угода спрямована на заохочення дитячої творчості Фото: SWNS

Джо також сказав, що здебільшого він малює монстрів та інопланетян, але в його арсеналі є й кілька інших персонажів.

"Джо дуже радий приєднатися до сім'ї Nike, він просто обожнює цей бренд. Для нього це втілення мрії, оскільки він любить і спорт, і творчість, а партнерство з Nike дасть йому змогу реалізувати й те, й інше", — заявив батько хлопчика, Грегорі Вейл, поділившись із журналістами інформацією про укладення угоди:

Батьки віддали Джо в гурток малювання після уроків, після того, як його постійно вичитували за малювання на уроках у школі. Його роботи стали привертати увагу людей з усього світу після того, як учитель малювання почав викладати малюнки хлопчика в Instagram.

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