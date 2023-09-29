У вас лише 19 секунд: тільки 1 із 5 людей може знайти "зайву" плитку (фото)

Цей тест перевіряє вашу здатність розрізняти схожі, на перший погляд, силуети.

У новій хитрій головоломці людям пропонується знайти на зображенні нестандартну плитку менш ніж за 19 секунд. За допомогою цього тесту видання Daily Express пропонує вам перевірити свою спостережливість і зір.

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Головоломки вчать нас, що очі та мозок повинні працювати разом, щоб ви завжди могли бачити ледь помітні деталі.

Ця головоломка від компанії SGS Engineering є візуальною, оскільки перевіряє ваш зір і здатність помічати аномалії.

Ваше завдання — спробувати виявити нестандартну плитку за 19 секунд. За словами творців цієї головоломки, тільки одна з п'яти осіб може розв'язати її менш ніж за 30 секунд.

Спробуйте виявити нестандартну плитку на тлі інших Фото: SGS Engineering

Творці тесту додали, що середній час, що витрачається на розв'язання цієї хитрої головоломки, становить близько 36 секунд.

Ви встигли впоратися із завданням за відведений час? Не хвилюйтеся, якщо ні — відповідь обведена кружком на зображенні нижче.

Виконання цих вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: SGS Engineering

Такі головоломки чудово розвивають когнітивні навички, сприяють поліпшенню навичок розв'язання завдань і розвитку пам'яті. Крім того, це чудовий спосіб сконцентрувати свою увагу на чомусь одному.

Виконання цих вправ може допомогти запобігти різним нейродегенеративним захворюванням.

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.