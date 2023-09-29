Нічний напад: чоловік на викраденому екскаваторі зруйнував будівлю XVIII століття (фото)

Невідомий кілька разів протаранив будівлю, в якій знаходився один із місцевих барів. Столи та стільці були розчавлені колесами. Атака тривала близько хвилини.

У Великій Британії чоловік на викраденому екскаваторі вночі зруйнував паб Mucky Duck. Збиток оцінюють у 200 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Star.

На кадрах із камер відеоспостереження видно, як у ніч на середу (27 вересня) хтось зруйнував бар Mucky Duck у графстві Ноттінгемшир. Невідомий на викраденому екскаваторі кілька разів врізався в будівлю XVIII століття.

Будівля належала до II класу. Збитки оцінюють у 200 000 фунтів стерлінгів.

Телескопічна машина Manitou пронеслася садом корчми Mucky Duck у Ноттінгемширі, а потім врізається в будівлю. Потім екскаватор кілька разів ударив по цегляній кладці та вікнах готелю XVIII століття. Столи та стільці були розчавлені колесами. Атака тривала близько хвилини.

Екскаватор кілька разів ударив по цегляній кладці та вікнах готелю XVIII століття Фото: SWNS

Власник компанії Стів Болланд розповів, що в момент нападу йому зателефонував сусід.

"Це було просто жахливо. Ця будівля належить до другого класу, і кожне вікно в ній зазнало нападу. Оскільки вона побудована з цегли, цегла просто розсипалася. Я поняття не маю, хто це був. Я довго думав, але так і не зміг зрозуміти кому це було потрібно", — заявив Стів.

У соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що паб буде змушений закритися на час проведення поліцейського розслідування.

Паб буде змушений закритися на час проведення поліцейського розслідування Фото: SWNS

За словами правоохоронців, винні не намагалися проникнути в будівлю, а після заподіяння шкоди втекли пішки, покинувши автомобіль. Наразі поліція Ноттінгемшира вивчає записи камер відеоспостереження і проводить розслідування на місці.

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