"Подає на стіл об'їдки": невістка розкритикувала свекруху за дивну звичку

Подружжя з дітьми добираються до батьків чоловіка 7 годин, а коли приїздять, виявляють, що ті вже повечеряли, не дочекавшись їх.

Жителька Великої Британії поскаржилася на свою свекруху через те, що та запрошує сина з родиною в гості, зокрема, на застілля, але ставить гостям на стіл страви, які не доїли. Про це пише Mirror.

Невістка жінки пояснює, що хоча їй не подобається мати чоловіка з різних причин, вона намагається бути доброю до неї щоразу, коли вони бачать один одного. Молода родина живе за 7 годин їзди від свекрів. Щоразу вони повідомляють, що приїдуть в гості з дітьми, а свекри кажуть, що організують невеличкий "стіл".

Напруга зазвичай зростає під час застілля.

"Майже завжди ми виявляємо, що вони їли до того, як ми приїхали, і нам подають підігріті залишки їжі. Це навіть сталося одного Різдва, коли ми приїхали набагато раніше, щоб разом приготувати вечерю", — розповідає невістка.

За її словами, вони добиралися туди 7 годин, а коли приїхали в зазначений час, виявилося, що родина свекрів вже повечеряла.

"Ми мчали, щоб дістатися туди, і виявили, що вони вирішили просто поїсти різдвяну вечерю за 25 хвилин до нашого прибуття. Останнього разу ми прибули о 5 вечора, думаючи, що ми встигли туди, але ні, вони їли о 4.30, тож ми повечеряли самостійно одразу після 5 вечора, перебрали холодні залишки їжі, а вони пішли, щоб подати собі пудинг окремо", — розповідає жінка.

Жінка не витримала і поцікавилася, чому вони сідають за стіл, не дочекавишись їх, на що свекруха відповіла, що "не хоче за столом багато народу".

Нагадаємо, що на весільній вечірці в Іраку сталася пожежа. Унаслідок цього загинули 113 осіб, також 150 осіб отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що пара туристів, яка приїхала в Чехію залишила на ніч відчиненим вікно в номері готелю. Наступного ранку на них чекав шок: у кімнаті на стелі, шторах і стінах з'явилися сотні кажанів.