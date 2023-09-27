113 загиблих і 150 поранених: весільна вечірка в Іраку закінчилася трагічною пожежею (відео)

За даними ЗМІ, кількість загиблих може бути більшою, ніж заявляють чиновники. Рятувальники встановили, що будівля була побудована з легкозаймистих матеріалів, що прискорило її руйнування.

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Понад сто людей загинули, а ще 150 дістали поранення внаслідок пожежі, що сталася на весільній вечірці в іракській провінції Ніневія, районі Хамданія. Співробітники цивільної оборони проводили пошукові операції в обвуглених руїнах будівлі до раннього ранку середи. Про це 27 вересня повідомляє агентство Reuters.

Хасан аль-Аллак, заступник губернатора провінції Ніневія, підтвердив загибель 113 осіб, хоча деякі джерела стверджують, що кількість жертв перевищує сто осіб. Ще 150 осіб дістали поранення внаслідок цієї трагедії.

Згідно з державними ЗМІ, пожежа почалася у великому залі для заходів після того, як було запущено феєрверки під час святкування. Один зі свідків, Імад Йохана, розповів, що бачив, як вогонь виривався з будівлі, і багато людей опинилися замкненими всередині. Навіть ті, хто зміг вибратися, дістали серйозні поранення.

Згідно з попередніми даними, будівля була побудована з легкозаймистих матеріалів, що прискорило її руйнування.

Судячи з опублікованих кадрів, пожежа почалася під час святкування — на відео зафіксовано епізод, як у момент танцю нареченого і нареченої на гостей падають палаючі уламки.

На місце події було направлено машини швидкої допомоги та медичні бригади федеральної влади Іраку.

За словами очевидців, пожежа почалася близько 22:45 за місцевим часом, і в цей час усередині будівлі перебували сотні людей.

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Нагадаємо, вчені показали "шрами" від лісових пожеж на грецькому острові Родос. Дані вчених свідчать про те, що внаслідок пожеж було знищено близько 18 000 гектарів землі, будівлі, що знаходилися на цій території, було зруйновано, сотні тварин опинилися у смертельній пастці, а місцева влада була змушена оголосити про масову евакуацію тисяч туристів.

Раніше повідомлялося, що в Нігерії через пожежу вся країна виявилася знеструмленою. Тільки за минулий рік у країні подібні випадки блекаутів траплялися чотири рази.