"Повний колапс": у Нігерії повністю зникло світло через збій в енергосистемі

В африканській країні з населенням понад 200 мільйонів сталося масштабне відключення світла внаслідок пожежі. У міністерстві енергетики повідомили, що працюють над відновленням з’єднань.

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У Нігерії сталося масове відключення світла внаслідок пожежі, електропостачання вже відновлюють. Деталями 14 вересня поділились у Reuters.

Електророзподільні компанії Нігерії проінформували, що внаслідок пожежі на великій лінії електропередачі стався "повний колапс системи". Це призвело до масових відключень світла.

Міністр енергетики Адебайо Аделабу пояснив, що пожежа спричинила вибух на лінії, яка з’єднує дві електростанції на півночі центрального штату Нігерії.

"Пожежу було повністю припинено, і більш ніж половина з’єднань зараз працює, а решта буде повністю відновлено в найкоротші терміни", — пообіцяв він.

За даними ЗМІ, виробництво електроенергії в країні спочатку впало до нуля, однак згодом зросло до 1341 МВт. Варто зазначити, що середньодобовий показник, за даними Transmission Company of Nigeria (TCN) складає 4100 МВт.

Журналісти підкреслили, що Нігерія — це великий виробник нафти та газу, тож через нестабільну електромережу місцеві підприємства змушені тримати напоготові дизельні та бензинові генератори. Лише за минулий рік у країні схожі випадки блекаутів ставалися чотири рази.

"Вартість палива для генератора з’їдає наші фінанси, і для технологічного бізнесу, який покладається на електроенергію, це важкий тягар", — заявив керівник технологічної фірми Bayelsa Tech Hub Діккіон Болодеку.

У колишній столиці Нігерії Лагосі попри майже щоденні відключення світла частина людей все одно була здивована масштабним блекаутом. Однак компанія Eko Electricity Distribution, яка базується в місті, завірила, що електромережа відновлюється.

Варто зазначити, що населення Нігерії складає понад 200 мільйонів осіб.

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