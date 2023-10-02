У жінки було закладено вухо: перекис водню змусив виповзти павука (відео)

На записі можна бачити, що невелика кількість рідини змусила комаху виповзти з вуха.

Авторка каналу в TikTok розповіла, що в її матері було закладено вухо, і вона не могла зрозуміти, що знаходиться всередині. Але після того, як налили трохи перекису водню, з вуха виповзла комаха, судячи з усього, павук. Пост користувачка munimarin опублікувала у TikTok.

На записі можна бачити, що невелика кількість рідини змусила комаху виповзти з вуха.

Потім обидві жінки на відео сміялися і раділи, що незвичайну подію вдалося зняти.

Із "закладеного" вуха виповз павук

Ролик набрав понад 53 млн переглядів і близько 100 тисяч коментарів. Підписники були шоковані.

Хтось сказав, що в нього з'явився ще один привід для страху.

"Думав, це відео про вушну сірку. Я не був готовий до того, що побачив", — написав ще один.

Інший додав, що тепер спатиме із закритими вухами.

Дехто був вражений тим, як матері та доньці вдалося зберігати спокій.

Нагадаємо, що в лісах Таїланду виявили дивного павука з неоново-синіми лапами. Розміри нового виду вражають, мешкає він у мангрових лісах.

Також повідомлялося, що отрута комахи може стати потенційними ліками проти раку. Комаха, що отримала назву завдяки своїй густій "шевелюрі", опинилася під прицілом мікроскопа вчених. Все через незвичайну здатність проникати в клітини.