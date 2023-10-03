Муміфікували помилково: таємницю алкоголіка Віллі розкриють через 128 років (відео)

З кінця XIX століття тіло чоловіка — у костюмі з метеликом і червоною стрічкою — лежало на загальному огляді в похоронній конторі міста Редінг.

Дрібний злодюжка і п'яниця, прозваний у народі Стоунменом Віллі, помер від ниркової недостатності у в'язниці міста Редінг (штат Пенсільванія) 19 листопада 1895 року. Під час арешту Віллі назвав вигадане ім'я, що завадило знайти його найближчих родичів після смерті. Про це повідомляє The Sun.

Поки марно шукали родичів, трунар, який експериментував із новими методиками бальзамування, випадково муміфікував тіло.

Похоронне бюро Аумана домоглося дозволу на те, щоб зберегти тіло Віллі й стежити за процесом бальзамування. З кінця XIX століття його тіло — у костюмі з метеликом і червоною стрічкою — так і пролежало на загальному огляді в похоронній конторі.

За словами директора Кайла Бланкенбіллера, його ніхто не називає мумією — а тільки "нашим другом Віллі".

"Він став такою іконою, легендарною частиною не тільки минулого Рідинга, але, безумовно, і його сьогодення", — заявив він.

Однак через 128 років після смерті представники похоронного бюро за допомогою сучасних технологій та історичних документів все ж змогли встановити його особу.

Ім'я померлого назвуть цього тижня, коли тіло нарешті віддадуть землі.

Похорон заплановано на 7 жовтня. Муміфікованого чоловіка поховають на місцевому цвинтарі, а на надгробку буде значитися його справжнє ім'я.

Нагадаємо, що вчені виявили 700-річну мумію династії Мін у Тайчжоу.

Також повідомлялося, що в муміях давньоєгипетських дітей високий рівень анемії.