"Відвіз за покупками": чоловік зробив скульптуру з каменів, поки дружина ходила по магазинах

Гаррі Меддокс щотижня відвідує різні пляжі та використовує знайдені там камені для створення скульптур. Перед тим як піти, він завжди розбирає свої роботи, щоб не залишалося слідів, але фотографує їх.

У Великій Британії чоловік створив хитромудру кам'яну скульптуру на корнуельському пляжі за годину, поки його дружина ходила за покупками в супермаркет. Про це пише BBC News.

Гаррі Меддокс із Бодміна розповів, що щотижня він відвідує різні пляжі та використовує знайдені там камені для створення скульптур. Перед тим як піти, він завжди розбирає свої роботи, щоб не залишалося слідів, але фотографує їх.

Британець часто не задоволений власними роботами. Він вважає, що вони виглядають захаращеними та неохайними.

"Моя дружина не водить машину, тому в середу я відвіз її за покупками в Сент-Остелл. Це дало мені годину, щоб вирушити на пляж і зайнятися творчістю. Вибір пляжу залежить від припливу і погоди. Того дня було трохи вітряно, тому я вибрав берег Porthpean. Перша частина конструкції, ворота Moongate, була зібрана дуже легко, за 30 хвилин, і я продовжував додавати, поки не настав час йти. Створені мною речі дуже нестійкі та можуть завдати чималої шкоди, якщо впадуть на кого-небудь. Я не люблю, коли такі речі залишають на пляжах", — розповів Меддокс.

Перед відходом чоловік завжди розбирає свої роботи Фото: Facebook

Чоловік зазначив, що насправді, мистецтво, яке він створює, — це лише фотографія. Тому зробивши кілька знімків він розібрав свою скульптуру.

"Потім я повернувся, щоб забрати дружину", — додав він.

Коментарі на сторінці Rocks Up у Facebook, де представлено скульптуру, містили такі слова, як "дивовижно", "приголомшливо" і "епічно". Меддокс назвав скульптуру на честь своєї племінниці Ліанни.

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