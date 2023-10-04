Незвичайний смак: прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення (фото)

Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати та встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.

39-річну Мелоді Фелікано Джонсон утримують під вартою в Тасконі, штат Аризона (США), після того, як минулого місяця їй висунули обвинувачення в замаху на вбивство. Вона звинувачується в спробі отруїти свого чоловіка Робі Джонсона, військовослужбовця ВПС США, коли вони проходили через розлучення. Про це пише Digital Camera World.

Сума застави становить 250 тисяч доларів.

Слідство підозрює, що перша спроба вбивства була зроблена в березні 2023 року, коли льотчик перебував у Німеччині. Жінка хотіла отруїти кавою свого чоловіка. Згідно з описом правоохоронних органів штату Аризона, смак кави викликав у чоловіка підозри, і він придбав хімічні тест-смужки (які зазвичай використовують для перевірки рівня хлору в басейні) та перевірив свою кавомашину і воду з-під крана. Проточна вода була в нормі, а в кавнику виявився високий вміст хлору.

Мелоді наливає відбілювач у контейнер Фото: Pima County Sheriff's Office

У травні 2023 року Робі встановив приховану камеру. За його словами, він знав, що Мелоді готує кавник уночі, тож вранці йому достатньо увімкнути його, щоб зробити собі каву. Після встановлення камер він перестав пити цей напій, але удавав, що все ще насолоджується його смаком.

Так тривало доти, доки американець не був переведений на базу ВПС Девіс Монтан у США, де він знову встановив камеру в тимчасовому приміщенні, в якому їх розмістили. Він відніс відеозапис у поліцію і подав заяву, але поліцейські визнали, що на ньому недостатньо видно, щоб розслідувати цю справу.

Сума застави становить 250 тисяч доларів Фото: Pima County Sheriff's Office

Не зупиняючись у своєму прагненні до справедливості, Робі придбав додаткові камери, схожі на пожежну сигналізацію, прикріплену до стелі. З їхньою допомогою йому вдалося зафіксувати, як Мелоді йде в пральню, наливає відбілювач у контейнер, підходить до кавоварки та заливає його. Він ще раз звернувся до співробітників поліції, які, побачивши запис, негайно заарештували його дружину.

Жінка поки не визнала себе винною, а її адвокат не зробив жодної заяви, але ця сумна історія принаймні показує, наскільки ефективними можуть бути докази, отримані за допомогою прихованих камер.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.