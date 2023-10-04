"Стало не до сміху": чоловік отримує моторошні зображення людини з обличчям свині (фото)

Спочатку картинка здалася хлопцеві кумедною, але тепер він стривожений і побоюється, що за цим розіграшем ховається щось більш зловісне. Моторошне зображення продовжує приходити на його телефон уже три з половиною тижні.

22-річний Калеб із Ліверпуля був наляканий "зловісним" зображенням гібрида людини та свині, яке хтось невідомий надсилає йому через AirDrop. Про це пише Liverpool Echo.

Чоловік розповів, що йому стало ніяково після того, як, сидячи вдома, він неодноразово отримував через AirDrop зображення людини з обличчям свині. Моторошне зображення приходить уже кілька тижнів поспіль.

"Спочатку я розсміявся, але після кількох таких картинок мені стало не до сміху. Здебільшого це відбувалося, коли я був у себе вдома й один раз, коли я йшов вулицею. Я живу сам", — сказав він.

Спочатку зображення здалося Калебу кумедним, але тепер він каже, що стривожений і побоюється, що за цим розіграшем ховається щось більш зловісне. Він розповів журналістам, що це триває вже три з половиною тижні.

Фотографія насправді є мемом, відомим в інтернеті як John Pork Фото: Liverpool Echo

Фотографія насправді є мемом, відомим в інтернеті як John Pork. Передбачається, що він виник на Instagram-акаунті @john.pork, де на згенерованих комп'ютером зображеннях дивна людиноподібна істота з мордою свині представлена в різних умовах життя.

Тепер мем поширився в інших соцмережах. На кадрах показується екран виклику iPhone і фотографія John Pork, ніби він телефонує глядачеві. За словами Калеба, ім'я користувача відправника не піддається розпізнаванню — замість нього просто набір цифр, — тому він не знає, хто надсилає йому моторошні зображення.

На кадрах показується екран виклику iPhone і фотографія John Pork, ніби він телефонує глядачеві Фото: Liverpool Echo

У пошуках відповідей Калеб написав у групі Wavertree Watch L15 у Facebook, щоб дізнатися, чи не отримував хто-небудь із людей, які живуть поруч із ним, ці зображення. Він пояснив, що турбується, чи немає в цьому "зловісного мотиву". Однак ніхто з людей так йому і не відповів.

"Схоже, більше ні з ким такого не траплялося. Фотографія кумедна, але трохи дивна. Спочатку я розсміявся, але не зрозумів, що це таке. Після кількох разів мені стало дуже моторошно. Фотографія дуже дивна, і мені було б цікаво дізнатися, чи відбувається це з ким-небудь ще", — додав британець.

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