"Смертельні" ласощі: жінка розплакалася, скуштувавши "найкислішу кислу цукерку у світі"

За її словами, льодяники були зроблені "зроблені зі скла і бетону". Коли жінка поклала кислу цукерку до рота, секунду не було жодної реакції, але потім вона почала видавати нечленороздільні звуки.

Жінка розплакалася, скуштувавши "найкислішу кислу цукерку у світі". Багато людей змогли відчути її емоції завдяки відеоролику, який вона опублікувала у своєму Instagram.

Відео, зняте жінкою, набуло широкого розголосу після її реакції на "найкислішу цукерку у світі". Вона корчилася у своїй машині, пускаючи слину, і мала дуже незручний вигляд.

Кислі цукерки — це досить незвичні ласощі. Одні люди роблять усе можливе, щоб не відчути кислого смаку, то інші йдуть на все, щоб їх скуштувати. Жінка купила цукерки "Чорна смерть".

Творець контенту @underratedhijabi опублікувала в Instagram короткий ролик, в якому вона куштує "смертельні" ласощі та її реакція викликала справжній ажіотаж. Деякі люди навіть писали, що вона виглядає як "одержима", а інші побоювалися за її безпеку під час вживання цукерок.

"Увага! Не підходить для осіб молодше восьми років. Спробуймо", — прочитала вона на упаковці, готуючись до вживання.

Блогерка додала, що вони мають "страшний вигляд". За її словами, льодяники були зроблені "зроблені зі скла і бетону". Коли жінка поклала кислу цукерку в рот, секунду не було ніякої реакції, але потім вона почала видавати нечленороздільні звуки. Потім дівчина видала сильний крик, оголивши зуби. Смак "Чорної смерті" їй не сподобався. З очей жінки текли сльози, вона пускала слину і виглядала дуже ніяково, але це не завадило їй з'їсти другу цукерку.

"Я не знаю, як це описати, так. Таке відчуття, що в горлі в мене металевий стрижень", — поділилася вона.

Багато людей змогли відчути її емоції та навіть почали хвилюватися за її самопочуття.

"Тебе наче струмом вдарило або це одержимість. Не можу повірити, що ти взялася за другу!" — написав один з її глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.