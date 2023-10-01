У клітці з левами: пастор, який хотів показати "божественний захист", виявився брехуном

Замість того, щоб захопитися трюком, люди в коментарях запропонували проповіднику повторити все це, але вже з дикими левами.

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Нігерійський проповідник забрався в клітку з левами, а його парафіяни спокійно спостерігали за цим. Пізніше це твердження було спростовано і виявилося, що цей чоловік є доглядачем зоопарку. Відео стало вірусним і популярним у соцмережах. Про це пише Indy100.

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Так звана нігерійська "свята людина" замкнула себе в клітці з трьома левами, щоб продемонструвати свій "божественний захист", як у біблійній історії про Даниїла, якого врятував від звірів сам Бог. Чоловік, бажаючи довести, що "з людиною Божою нічого не може трапитися", навіть нібито запросив своїх парафіян до зоопарку, щоб вони стали свідками цього трюку. Він навіть зміг засунути руку в пащу одного зі звірів і вийшов із клітки неушкодженим.

На відеоролику видно, як так званий пастор, одягнений у яскраво-синій костюм, гладить левів, що гарчать, у їхньому вольєрі в Нігерії. Судячи з усього, чоловік відтворював біблійну історію про Даниїла, який був кинутий у левовий рів і вийшов звідти неушкодженим завдяки промислу Божому. Однак, як стверджує BBC, цей чоловік є не людиною Бога, а доглядачем зоопарку.

Журналісти з'ясували, що чоловік уже понад 8 років працює в зоопарку Фото: Jam Press

Замість того, щоб захопитися трюком, люди в коментарях запропонували чоловікові повторити все це в національному заповіднику Масаї Мара, але вже з дикими левами.

"Вони мали відвести його до диких левів у кенійському парку, цим левам давали наркотики", — написав один із них.

BBC повідомляє, що, попри заяви про те, що ролик було знято в Нігерії, найімовірніше, дія відбувалася в Сомалі. Організація також стверджує, що знайшла людину, зображену в ролику, і вона не є лідером церкви. За допомогою зворотного пошуку зображень репортери встановили, що ця людина — Мохамед Абдірахман Мохамед, доглядач зоопарку, який працює в парку, розташованому в Могадішо (Сомалі), вже понад вісім років.

Існують й інші відеозаписи чоловіка з левами, найстаріший з яких було опубліковано в березні цього року.

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