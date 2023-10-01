Постійно хворіла: рентгенівський знімок показав, що таємно їла домашня кішка (фото)

Ветеринари виявили загадкове утворення в шлунку домашньої тварини. У підсумку з'ясувалося, що воно складалося з 43 зав'язок для волосся.

Related video

У Великій Британії 8-річній кішці на прізвисько Тигреня довелося зробити термінову операцію після того, як вона таємно їла резинки для волосся і постійно хворіла. Про це пише BBC News.

Господиня тварини Ребекка з Йоркшира, а також її доньки Хлоя і Шарлотта були стурбовані після того, як вона таємничим чином захворіла.

Важливо

Опинився в пастці: кіт отримав нагороду за найнезвичайніший страховий випадок (відео)

Рентгенівський знімок, зроблений у ветеринарній клініці Minster Vets у Йорку, виявив загадкове утворення в шлунку кішки. У підсумку з'ясувалося, що воно складалося з 43 зав'язок для волосся, які Тигреня з'їла вдома. Це привело директора клініки в "приголомшення".

Ветеринар Сара Форд попередила, що резинки для волосся "дуже спокусливі" для котів.

"Одного разу в мене був випадок, коли кішка з'їла 10 зав'язок для волосся, але я не могла повірити, коли ми нарахували 43. Усі вони були сплутані та зав'язані разом, утворивши велику грудку, і її шлунок був настільки переповнений, що в ньому майже не залишилося місця для будь-чого ще", — розповіла Сара Форд.

Кішці дуже пощастило, що вона залишилася живою, оскільки це утворення могло заблокувати її кишківник Фото: VETPARTNERS

Кішці дуже пощастило, що вона залишилася живою, бо це утворення могло заблокувати її кишківник, що призвело б до серйозних проблем. Ветеринари попереджають, що домашні тварини повинні триматися якомога далі від фенечок, зав'язок і стрічок, адже вони дуже привабливі для гри.

"Ми були в шоку, коли дізналися, скільки вона з'їла. Дівчатка дуже переживали, поки вона перебувала в лікарні", — розповіла пізніше Ребекка.

Тепер сім'я стежить за тим, щоб усі зав'язки для волосся були прибрані якомога далі від цікавої кішечки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії "розумний дінго" пограбував човен, вкравши сумку і закуски. Тварина встигла тричі сплавати від берега до корабля туристів, які залишили свої речі без нагляду. Багатьох користувачів соцмереж потішила кмітливість собаки.

Також стало відомо, що американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу. Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.