Милий жест: молода мама розповіла про хитрість, яка допоможе встежити за дитиною (відео)

Багато молодих батьків бояться загубити дитину під час походу за покупками. На щастя, одна з працівниць супермаркету придумала неймовірно милу ідею, завдяки якій ваші діти завжди будуть на видноті.

Працівниця супермаркету запропонувала розумну ідею, яка допоможе батькам стежити за своїми дітьми під час покупок. Це недорого і легко зробити самому. Цією ідеєю поділилася сім'я Годдардів у відеоролику опублікованому в їхньому Instagram.

Багато молодих батьків бояться загубити дитину під час походу за покупками. На щастя, одна з працівниць супермаркету придумала неймовірно милу ідею, завдяки якій ваші діти завжди будуть на видноті. Сім'я Годдардів стала популярною завдяки тому, що поділилася цією незвичайною і кумедною ідеєю у своєму Instagram. Вони зазначили, що цей спосіб зовсім не дорогий.

"Мамина порада. Прикріпіть повітряну кульку до своєї дитини, щоб легко помітити її. Одна зі співробітниць супермаркету побачила нашого сина Неліо і повернулася з гелієвою кулькою для нього! Такий милий жест! Не те щоб я коли-небудь випускала свою дитину з поля зору, але це було так чарівно — бачити, як він бігає з цією кулькою. Її було так легко помітити, її неможливо було загубити, і ми так веселилися" — підписала жінка відео.

У ролику можна побачити, як блакитна повітряна куля переміщається між прилавками супермаркету. Це не тільки заспокоює батьків, а й викликає посмішку на їхніх обличчях. Іншим батькам ця ідея припала до душі, і вони були вдячні за те, що ця порада хоч якось полегшує їм життя.

"Робіть усе, що вам потрібно. Ніяких засуджень", — написав один із глядачів.

Однак не всім ця ідея припала до душі, оскільки дехто поставив собі питання, наскільки вона безпечна.

"Ось чудова ідея для мам: посадіть дитину у візок або візок і пристебніть її", — прокоментувала одна людина.

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