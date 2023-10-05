"Чули крики": американка випадково переїхала в старовинний особняк із привидами (фото)

Шерін Луедке та її чоловік Джордж не знали про погану славу історичної будівлі. Однак заповзятлива жінка витягла максимум користі з паранормальних явищ на своїй землі й тепер пропонує жителям і гостям міста екскурсії "примарним" будинком.

Шерін Луедке, якій за 70 років, купила особняк МакПайк в Альтоні, штат Іллінойс (США), не знаючи, що в ньому "мешкають привиди". Її гості часто чують гуркіт, голоси й бачать у вікнах моторошні фігури. Про це пише Daily Star.

Жінка розповіла, що випадково переїхала в "найнаселеніше місто з привидами" США, не знаючи, що в її новому будинку нібито вже живе безліч паранормальних істот. За словами Шерін, вона купила особняк МакПайк в Альтоні (штат Іллінойс) разом зі своїм чоловіком Джорджем, не знаючи, що в ньому мешкає безліч привидів. Заповзятлива американка витягнула максимум користі з паранормальних явищ на своїй землі та тепер пропонує жителям і гостям міста екскурсії "примарним" будинком.

"Коли я купувала особняк, я не знала, що в ньому мешкають привиди, і до того, як він став моєю оселею, у мене не було жодних зв'язків із паранормальним світом. Відтоді ми пережили багато подій. Одного разу пізно вночі в будинку хтось зламав двері, ми пішли лагодити їх, і я сказала: "Зробімо це завтра", — і тут упав шматок штукатурки. Він мало не влучив у мого чоловіка, і я пробурмотіла лайливе слово. Тут же я відчула, як до мене підійшов дух і дав мені зрозуміти, що лаятися це погано", — розповіла Шерін.

Шерін Луедке переїхала в "найбільш населене місто з привидами" США Фото: McPike Mansion

Особняк розташований у центрі міста і являє собою значну будівлю, побудовану 1869 року як будинок мера і бізнесмена. Після його смерті в 1945 році особняк належав одній людині, яка здавала кімнати в оренду. Згодом будинок занесли до Національного реєстру історичних місць, поки 1994 року його не зайняли Шерін і Джордж.

Нині вважається, що в будинку мешкають господар і колишня служниця, а також інші примари, зокрема діти в саду. Щоп'ятниці та щосуботи восени в особняку МакПайк проводять екскурсії для тих, хто бажає познайомитися з паранормальними явищами, і, за словами Шерін, багато людей розповідають моторошні історії, пов'язані з їхнім перебуванням тут.

"Відвідувачі часто закарбовують у вікнах будинку образи чоловіків, жінок і дітей. Ми бачили тіні, чули крики та голоси, а деякі бачили людей. Голоси, кроки, світлові кулі, дотики та різні запахи. Одного разу одна жінка загубила в підвалі каблучку з діамантом і сапфіром. Ми шукали її по всьому будинку і не знайшли, але я запевнила її, що шукатимемо далі й вона обов'язково знайдеться. Через деякий час після цього приїхала моя подруга і пішла зі мною в підвал. Вона сказала, що на сходах стоїть жінка і щось говорить про те, що цього разу вона поверне каблучку, але щоб її більше не втрачали", — додала американка.

Особняк МакПайк, у якому нібито мешкають привиди Фото: McPike Mansion

Восени в особняку МакПайк регулярно проводять екскурсії, вартість яких становить 20 доларів для дорослого, 10 доларів для підлітка і 5 доларів для дитини.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині занедбаний парк атракціонів отримає "нове життя". Він закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Також стало відомо, що прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям. Будівля є занедбаною, але колись вона була справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.